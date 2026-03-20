Sucesos
Nuevo corte en la A-397 a su paso por Igualeja por problemas en taludes
La Junta de Andalucía mantiene cortadas varias carreteras desde febrero, como la A-7150 en Casares y la A-7202 en Archidona, debido a los daños causados por las lluvias
La carretera A-397, que une la Serranía de Ronda y la Costa del Sol al enlazar la localidad marbellí de San Pedro Alcántara con la ciudad Ronda, permanece cortada a su paso por la localidad de Igualeja por problemas en taludes. En concreto, la vía permanece cortada de forma total desde las 09.00 horas de este viernes en la citada localidad en el punto kilométrico 26.
La carretera entre Ronda y San Pedro Alcántara ha sido una de las afectadas de la provincia por los temporales de los últimos meses. No en vano, hasta el pasado mes de octubre no recuperó la normalidad tras los daños que sufrió en febrero de 2025 por las lluvias torrenciales, que provocó un deslizamiento de tierra que bloqueó la calzada y dañó parte de un tablero en el kilómetro 32, y obligó a su cierre total hasta mediados de julio, cuando abrió parcialmente.
Carreteras cortadas desde febrero
Por otro lado, según los datos de la DGT, la Junta de Andalucía aún mantiene cortadas carreteras desde el tren de borrascas desde primeros de febrero son las A-7150, Casares y A-7202, Archidona.
De la red provincial, que gestiona la Diputación, también están cortadas la MA-8401, en Serranía de Ronda; MA-8302, en Estepona-Genalguacil; MA-6406, Teba y MA-7402, Ronda. De igual modo, también lo está la vía de la Diputación de Cádiz que afecta a La Sauceda (Cortes de la Frontera): CA-8201.
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