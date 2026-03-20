Gastronomía
Cuevas de San Marcos busca la torrija más grande de su historia
El momento elegido para este nuevo reto gastronómico será el Viernes de Dolores
Si el pasado año en Cuevas de San Marcos se propusieron elaborar una torrija con 10 metros de largo, esta vez el objetivo planteado es llevar esa marca más lejos el próximo 27 de marzo. En concreto, crecer un 50% y llegar hasta los 15 metros con este dulce típico de Cuaresma.
Como en 2025, la panadería Galancho será la encargada de asumir el reto de hacer una torrija con proporciones nunca antes intentadas, debiendo preparar para la ocasión más de 400 de porciones de las que habitualmente elaboran en sus instalaciones, sita en la plaza Luis de Armiñán. Para ello, deberán emplear unos 75 panes, unos 52 litros de leche, otros tantos de azúcar y unas 15 docenas de huevos; así como 26 naranjas, 13 limones y 52 palos de canela, para infusionar la leche y darle a la gran torrija esos aromas tan característicos.
En la panadería Galancho se muestran muy satisfechos de que el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos haya querido contar con ellos para hacer de nuevo esta iniciativa. “El año pasado salió bien y quieren repetir”, asegura el gerente del establecimiento, Juan Antonio Morales, de un evento del que esperan que vuelva a haber el mismo buen ambiente que en 2025. “Estuvo genial. A ver si este año sale igual”, comenta.
También como el pasado año, el momento elegido para este nuevo reto gastronómico será el Viernes de Dolores. El paseo Federico García Lorca de la localidad acogerá esta cita, a partir de las 17.00 horas, que volverá a tener un carácter solidario, ya que contará con un servicio de barra a beneficio de la protectora de animales El Arca de Cuevas.
Como apuntan desde el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos, debido al éxito que tuvo el evento, iniciado el pasado año, este 2026 han querido repetir experiencia y elevar el listón del reto, para hacerlo más atractivo a vecinos y visitantes.
Esta iniciativa surgió “con el fin de potenciar la Semana Santa, además de poner en valor sus dulces típicos, y a la vez turísticamente el municipio, creando un momento de convivencia y de unión entre los vecinos”, explica el concejal de Festejos y Participación Ciudadana, Julio Ríos, quien anima a disfrutar de este evento para degustar esta torrija gigante “riquísima” el próximo Viernes de Dolores, y colaborar así también con la protectora El Arca de Cuevas.
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