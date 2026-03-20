Diez años premiando el lado más humano de la sanidad en Antequera

Antequera celebró el 19 de marzo la décima edición de los Premios Patrocinio Gómez, unos galardones que tienen como objetivo reconocer la dedicación, los valores humanos y la entrega de los profesionales que prestan servicio en el ámbito sanitario de la ciudad.

Tras la propuesta de los ciudadanos y la posterior deliberación del jurado, los premiados de esta edición han sido: en Profesional Médico, Tania Galeote Quecedo; Profesional de Enfermería, Mª Teresa de la Torre Palomo; Profesional Técnico/Auxiliar, Manuel Jesús Paradas Paradas; y en Profesional de Gestión y Servicios, MªLuisa Morente Moreno.

Los galardones cuentan con una dotación total de 10.000 euros, repartidos en cuatro premios de 2.500 euros destinados a reconocer la labor de los profesionales distinguidos en cada categoría.

Manolo Barón, durante su intervención en el acto / L.O.

El jurado ha estado presidido por el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y ha contado con la participación de María Enrile de Rojas, delegada de Sanidad del Ayuntamiento de Antequera; Belén Jiménez Martínez, gerente del Hospital de Antequera; Ángela Bolaños González, directora médica del Hospital de Antequera; Cristina Alarcón Montenegro, subdirectora de Enfermería; María José García Larrosa, directora Económico-Administrativa y de Servicios Generales; los doctores José Ramón Carmona, José Manuel Quesada Moya, Francisco Alcalá y Francisco Cárdenas Lafuente; Lourdes y María Victoria Ruiz, como secretarias del jurado; Antonio Artacho Navarro, y los hermanos Rafael, Epifanio y Esteban Gómez.

Durante el acto de entrega, los premiados agradecieron el reconocimiento recibido y destacaron el valor de esta iniciativa, que contribuye a visibilizar y poner en valor la labor de los profesionales que integran el sistema sanitario.

Estos premios fueron impulsados por la familia Gómez, descendientes de la empresaria antequerana Dª. Patrocinio Gómez, con el propósito de mantener vivo su recuerdo y reconocer la atención humana y cercana que siempre destacó de los profesionales sanitarios de Antequera.

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Desde la organización se anima a los usuarios del sistema sanitario local a continuar participando en próximas convocatorias, consolidando así unos premios que, tras diez ediciones, se han convertido en un referente de reconocimiento al compromiso y la vocación de los profesionales de la salud.