‘Las locas del obelisco’ llegan a la gran pantalla

Las llamaban «las locas del Obelisco». Lo decían los periódicos de la época como insulto, señalando a un grupo de mujeres que recorrían las estaciones de tren de Madrid buscando a jóvenes recién llegadas del campo, a las que los proxenetas ya esperaban al pie del andén. Finales del siglo XIX. Una ciudad que crecía a toda velocidad y que devoraba a quienes llegaban sin dinero, sin contactos y sin nadie que las protegiera.

Más de ciento treinta años después, tienen película.

Una producción de época basada en hechos reales que recupera la historia de María Ana Allsopp y el padre Francisco de Asís Méndez, fundadores en 1885 de la Congregación de las Hermanas Trinitarias, y de las mujeres que los acompañaron en una misión que escandalizaba entonces: dar refugio y un oficio a quienes la sociedad prefería no ver.

Una aristócrata, un sacerdote y un Madrid que miraba hacia otro lado

La película sigue a Teresa y Candela, dos hermanas rurales que llegan a Madrid buscando una vida mejor y se topan con una ciudad que devora a las jóvenes sin recursos. En paralelo, María Ana Allsopp, aristócrata mexicana afincada en la capital, experimenta un despertar de conciencia al confrontar ese sufrimiento. Inspirada por el sacerdote Francisco de Asís Méndez, decide abandonar su posición social para dar voz a quienes nunca la han tenido.

El reparto lo encabezan Paula Iglesias y Assumpta Serna, con Javier Godino, Carlos Iglesias y Arturo de la Torre en el elenco. Más de ciento veinte figurantes recrean la atmósfera del siglo XIX. Pablo Moreno firma también el guion, con fotografía de Rubén D. Ortega y música de Óscar M. Leanizbarrutia.

Cabe destacar que el el equipo fue recibido por el Papa en Roma antes de la premiere oficial en Madrid, celebrada el pasado 12 de marzo en el cine MK2 Palacio de Hielo con alfombra roja.

El insulto que se convirtió en orgullo

La congregación que inspiró el film lleva cien años presente en Málaga. Llegaron el 24 de septiembre de 1925, cuatro hermanas instaladas en la calle Ríos Rosas con la misma misión de los fundadores: acoger a jóvenes en situación de vulnerabilidad y ofrecerles formación y salida.

El apodo que les pusieron en Madrid, lo explica la superiora Elena Dionisio, nació como burla.

«En los periódicos de la época se nos llama así, como un insulto, pero nosotras lo llevamos muy a gala». De aquella misión quedan huellas concretas en la Semana Santa de Málaga: durante décadas, las Trinitarias y las jóvenes a las que acogían bordaron mantos y enseres para cofradías como la Estrella, la Pollinica o Zamarrilla.

Lo que hoy desfila en las procesiones lleva, en parte, el hilo de esas manos. La formación evolucionó hasta convertirse en el Colegio Santísima Trinidad, donde hoy estudian unos 620 alumnos.

Dónde y cuándo verla

Cines La Verónica en Antequera proyectan la película los días 19, 20, 21, 22, 25 y 26 de marzo, en sesiones a las 17:30 y a las 20:00 horas.

Por su parte, en Málaga capital, Multicines Rosaleda la programan el 19, 20, 23, 24 y 26 de marzo, con sesiones a las 18:00 y 20:15 horas, con la posibilidad de adquirir las entradas de forma online.