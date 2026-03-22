Cultura
El rigor y la historia de las mujeres de mantilla, a debate en Archidona
El encuentro tuvo lugar en los apartamentos V11 de la localidad malagueña
Responsables de los distintos grupos y cofradías analizaron en Archidona la caída de la participación juvenil y reivindicaron el cumplimiento estricto del protocolo de luto.
El espacio cultural de los apartamentos V11 fue el escenario para la celebración de este encuentro cultural enfocado en el papel histórico, el presente y los desafíos de las mujeres de mantilla durante la Semana Santa. Moderado ante un nutrido grupo de ciudadanos, el acto sirvió para profundizar en una de las tradiciones más exigentes y representativas de los desfiles procesionales.
Tras los agradecimientos a los promotores del recinto por acercar la cultura de Cuaresma, Trinidad Luque Gallego, presidenta del Grupo de Damas de la Virgen de la Soledad desde 2014, fue la encargada de contextualizar los orígenes de esta figura. Remontándose a los archivos históricos, recordó que en 1946 un grupo de señoras comenzó a acompañar al Santo Entierro, lo que derivó en la constitución del primer grupo oficial de damas en 1950.
El grueso del coloquio giró en torno al estricto protocolo que rige la vestimenta y la actitud de las participantes. Las intervinientes fueron tajantes al recordar que la mantilla es un símbolo de luto y recogimiento, no un atuendo de exhibición o pasarela. Para ello, desgranaron las normas ineludibles de la indumentaria: vestido negro obligatoriamente por debajo de la rodilla, manga francesa o larga, zapatos de salón oscuros sin excesivo tacón, guantes, rosario y un maquillaje sumamente sobrio.
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