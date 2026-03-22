El sorteo de la ONCE deja este sábado en Álora y Campanillas casi 2 millones de euros

El sorteo de fin de semana de la ONCE ha dejado este sábado 2,1 millones de euros en Andalucía, la mayor parte en la provincia de Málaga, donde ha repartido 1.880.000 euros entre la localidad de Álora y la barriada de Campanillas en la capital, y 220.000 euros en Granada.

Alejandro Fernández ha sido el vendedor que ha llevado la suerte a las localidades de Málaga, donde un cupón ha sido agraciado con su 'sueldazo', un premio de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años, que suman 1.500.000 euros para un acertante, además de 19 cupones premiados con 20.000 euros cada uno, ha informado la organización en un comunicado.

Un premio muy repartido

"Ha sido un premio repartido entre los dos municipios, pero con tantos cupones premiados, la gente estará contenta", ha señalado Fernández, un antiguo albañil que llegó a la ONCE por una discapacidad física.

Este sorteo también ha dejado once cupones premiados en Granada con 20.000 euros cada uno, 220.000 euros en total, lo que eleva el montante de premios en Andalucía a 2.100.000 euros.

El resto de premios de este sorteo han ido a parar a Baleares, Cataluña y Castilla La Mancha.

El 'Sueldazo del Fin de Semana' de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón, además de premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a otros cuatro cupones.

Otros premios en Málaga

Recordar que el mes pasasdo el sorteo de la ONCE dedicado al Día de Andalucía también repartió suerte en varias localidades andaluzas, entre ellas Málaga, donde dejó 385.000 euros.

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Una parte destacada de ese reparto la firmó David Cid, vendedor de la ONCE desde hace seis años, que vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno junto a la tienda de Ilunion del Hospital Clínico Virgen de la Victoria. En total, distribuyó 350.000 euros y apunta a que los agraciados podrían ser pacientes, familiares o personal sanitario del centro.