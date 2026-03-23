Naturaleza
Algatocín acogió la I Feria Mitológica ‘Mycolab Genal’
El evento, que contó con una amplia participación, se celebró el sábado 21 de marzo
El pasado sábado, 21 de marzo la Alameda de Andalucía de Algatocín acogió la I Feria Micológica ‘MycoLab Genal’, un encuentro abierto al público donde el alumnado del proyecto mostró distintas aplicaciones de los hongos y su potencial para generar oportunidades en el territorio.
La jornada comenzó a las 10:30 horas con la apertura de distintos stands divulgativos que ofrecieron información sobre cultivo de hongos y regeneración del suelo, nuevos usos y aplicaciones de los hongos y oportunidades de la micología en el Valle del Genal.
Además, el alumnado presentó sus trabajos y proyectos desarrollados durante el curso ‘Micología aplicada para el empleo verde y la regeneración rural’, un programa formativo orientado a la población del medio rural en el que, durante seis meses, los participantes han aprendido sobre técnicas de micorrización forestal, cultivo y transformación de hongos, micoturismo y biomateriales, combinando sesiones online, presenciales y un bloque transversal de emprendimiento. Esta acción formativa ha incluido prácticas en campo, laboratorio y cocina, así como el diseño y presentación de un proyecto final. La I Feria Micológica ‘MycoLab Genal’ finalizó con una degustación de arroz con setas.
Esta iniciativa ha estado organizada por MycoLab Genal, junto con el Ayuntamiento de Algatocín y el Servicio de Empleo de la Diputación de Málaga; con la colaboración del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, Setacor, Mundo Reishi, CSIC, Florestasur y AVACOOP y Shiitake Trives.
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