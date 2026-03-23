Algatocín acogió la I Feria Mitológica ‘Mycolab Genal’

El pasado sábado, 21 de marzo la Alameda de Andalucía de Algatocín acogió la I Feria Micológica ‘MycoLab Genal’, un encuentro abierto al público donde el alumnado del proyecto mostró distintas aplicaciones de los hongos y su potencial para generar oportunidades en el territorio.

La jornada comenzó a las 10:30 horas con la apertura de distintos stands divulgativos que ofrecieron información sobre cultivo de hongos y regeneración del suelo, nuevos usos y aplicaciones de los hongos y oportunidades de la micología en el Valle del Genal.

Además, el alumnado presentó sus trabajos y proyectos desarrollados durante el curso ‘Micología aplicada para el empleo verde y la regeneración rural’, un programa formativo orientado a la población del medio rural en el que, durante seis meses, los participantes han aprendido sobre técnicas de micorrización forestal, cultivo y transformación de hongos, micoturismo y biomateriales, combinando sesiones online, presenciales y un bloque transversal de emprendimiento. Esta acción formativa ha incluido prácticas en campo, laboratorio y cocina, así como el diseño y presentación de un proyecto final. La I Feria Micológica ‘MycoLab Genal’ finalizó con una degustación de arroz con setas.

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Esta iniciativa ha estado organizada por MycoLab Genal, junto con el Ayuntamiento de Algatocín y el Servicio de Empleo de la Diputación de Málaga; con la colaboración del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, Setacor, Mundo Reishi, CSIC, Florestasur y AVACOOP y Shiitake Trives.