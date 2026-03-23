La Joya H2, el proyecto que Antequera no quiere

A lo largo de los últimos meses, el nombre de la pequeña pedanía de La Joya ha cruzado los despachos del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el Parlamento andaluz y la Diputación de Málaga. El motivo: la propuesta de Siroco Hydrogen 2 S.L. de instalar una planta industrial de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en sus inmediaciones, actualmente en tramitación ante la Junta en una fase inicial sin que existan aún informes que permitan concluir sobre su pertinencia.

En un entorno protegido

El proyecto La Joya H2 plantea construir una planta industrial sobre 13 hectáreas de suelo rústico, aunque la infraestructura asociada —paneles solares, aerogeneradores y baterías— ampliaría la huella territorial hasta unas 400 hectáreas en las faldas del Torcal.

El sistema de electrólisis previsto alcanza los 250 MW y está diseñado para operar durante 30 años. Para abastecerse de agua, el proyecto requiere una conducción de 48 kilómetros desde la depuradora del Guadalhorce en Málaga capital, salvando un desnivel de 600 metros. El complejo incluiría además cinco focos emisores, el mayor con una chimenea de 50 metros, que verterían amoniaco, óxidos de nitrógeno y partículas finas al aire.

La ubicación lo sitúa en el entorno del Torcal de Antequera —Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves dentro de la Red Natura 2000— y en la zona de influencia del Sitio de los Dólmenes, Patrimonio Mundial por la Unesco.

Los residentes de La Joya y municipios cercanos como Villanueva de la Concepción pusieron el foco desde el principio en el acuífero del agua, una reserva hídrica estratégica para el consumo humano y el regadío de la comarca. A su juicio, cualquier filtración supondría una contaminación irreversible. Alertan también de que la orografía en vaguada de la zona y los frecuentes fenómenos de inversión térmica del Torcal impedirían la dispersión de los gases, generando una ‘boina’ de contaminación sobre la población.

La plataforma vecinal reunió cerca de 2.000 firmas de rechazo y comenzó a trasladar su posición a todas las administraciones con competencia sobre el expediente.

Rechazo institucional

El Consistorio antequrano fue el primero en formalizarlo. La Junta de Gobierno Local aprobó presentar alegaciones ante la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con argumentos que abarcaban desde el impacto sobre el patrimonio hasta el riesgo de contaminación de acuíferos, el aumento de tráfico pesado en carreteras locales y posibles afecciones arqueológicas.

El Grupo Municipal Socialista también registró sus propias alegaciones, con José Luis Ruiz Espejo señalando la incompatibilidad del proyecto con las directivas europeas de protección de aves y el riesgo no calibrado de la acumulación de combustibles sintéticos en el subsuelo. Luis Rodrigo, candidato andalucista a las elecciones autonómicas, se reunió con la plataforma vecinal y llevó el asunto al Parlamento andaluz.

El punto de inflexión llegó cuando el alcalde Manuel Barón y el secretario general de Energía de la Junta, Manuel Larrasa, comparecieron juntos para calificar el proyecto de ‘inviable’. «No todos los proyectos de energía renovable valen».

La Consejería advirtió de que, aunque el expediente debe seguir sus cauces legales, la afección medioambiental y paisajística detectada hacen «prácticamente imposible» una resolución favorable.

El expediente sigue abierto

Pese a todo ello, la autorización ambiental integrada continúa aún en tramitación. La decisión final, tal y como afirman desde la Junta, corresponde a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que deberá evaluar los informes técnicos y las alegaciones recibidas antes de pronunciarse.