Sucesos
La Policía Nacional impulsa la búsqueda de Alejandro, el joven de Ronda que desapareció hace casi dos años
La Policía Nacional ha impulsado la investigación sobre el paradero de Alejandro Navarro, el joven de 25 años que desapareció en 2024 en Ronda y del que no se ha hallado rastro desde entonces. La Dirección General de la Policía ha difundido este martes un vídeo en el que se muestra un dispositivo en el que numerosos agentes trabajan con perros y maquinaria pesada con la que se han realizado movimientos de tierra en una zona de pinares de la Dehesa, un parque periurbano situado al noroeste de la ciudad del Tajo.
Según las fuentes consultadas, familiares del joven han acudido a la zona para interesarse por los trabajos de los agentes. A Alejandro se le perdió la pista el 4 de mayo de 2024, cuando se marchó de casa con el propósito de ira a trabajar al campo, aunque al parecer la faena se canceló en el último momento. No se llevó el móvil ni la documentación. Aunque inicialmente se pensó en una desaparición voluntaria, el entorno del joven siempre ha cuestionado esta hipótesis.
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