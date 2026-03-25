Sucesos
Los investigadores usan un georradar para localizar en el subsuelo pistas de Alejandro, el joven desaparecido en Ronda
El despliegue de la Policía Nacional ha vuelto hoy al entorno del Punto Limpio, aunque los agentes tienen previsto trabajar en un vertedero ilegal y en una casa abandonada de la zona
El despliegue que la Policía Nacional inició este pasado martes en el municipio malagueño de Ronda para impulsar la investigación sobre el paradero de Alejandro Navarro, desaparecido hace ahora casi dos años, continúa hoy en la misma zona, aunque los agentes están peinando puntos nuevos con todos los recursos disponibles. Además de los perros rastreadores y la maquinaria pesada con la que se están haciendo cuidadosos movimientos de tierra, los efectivos del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) están utilizando un georradar portátil, un dispositivo capaz de detectar previamente y de forma no invasiva anomalías o alteraciones en la estructura natural del subsuelo que podrían suponer la presencia objetos o restos enterrados.
Ante la pregunta de si están buscando restos humanos, fuentes cercanas a la investigación han precisado que el objetivo de este proceso es localizar "cualquier indicio últil para la investigación. Aunque la mayor parte del trabajo se está llevando cabo en el entorno del Punto Limpio, próxima a la Dehesa, muy cerca del lugar donde el desaparecido vivía, las fuentes han indicado que también tienen previsto trabajar en un vertedero ilegal que hay en la zona y en una casa abandonada.
El operativo está liderado por agentes de los Grupos de Desaparecidos y Homicidios, ambos integrados en la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV Central), que se han desplazado desde Madrid junto a compañeros de la Policía Científica, Guías Caninos y los ya mencionados del GOIT. Las fuentes han añadido que los investigadores han estado en contacto con los familiares del desaparecido durante todo este tipo y que de momento no constan personas investigadas o detenidas vinculadas al caso.
A Alejandro se le perdió la pista el 4 de mayo de 2024, cuando se marchó de casa con el propósito de ir a trabajar al campo, aunque al parecer la faena se canceló en el último momento. No se llevó el móvil ni la documentación. El entorno del joven siempre ha rechazado la hipótesis de una desaparición voluntaria.
Colaboración ciudadana
La desaparición del joven ha sido difundida estos años a través de las plataformas más importantes del país con el objetivo de movilizar la colaboración ciudadana. Es el caso del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), organismo que depende del Ministerio del Interior, y SOS Desaparecidos, la asociación que lleva años dando cobertura a la desaparición de personas y apoyo a sus familiares. Su ficha lo describe como un varón de aproximadamente 1,65 metros de altura de constitución normal, ojos verdes, pero corto de color negro.
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