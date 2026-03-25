Una plataforma ciclopeatonal une el núcleo de Álora y la estación de tren

La Diputación de Málaga ha invertido 1,4 millones de euros en un nuevo tramo del Corredor Verde del Guadalhorce en Álora. Se trata de la construcción de una plataforma, para uso de peatones y ciclistas, adosada a la carretera de acceso al municipio, que discurre entre el núcleo urbano de la localidad y la estación de ferrocarril a lo largo de 1.100 metros.

La plataforma peatonal, de 1.100 metros, está adosada a la carretera de acceso al municipio desde la estación de tren / L.O.

La obra realizada, según un proyecto diseñado por el Ayuntamiento de la localidad, ha permitido crear una plataforma ciclopeatonal mediante la ampliación hacia la margen derecha de la calzada de la A-343R, quedando separada de ella por balizas y una barrera de seguridad de protección para ciclistas y peatones.

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Varios vecinos en la nueva plataforma ciclopeatonal / L.O.

Esta actuación se ha realizado en tres partes. Un primer tramo, de 200 metros y una anchura de entre 1,20 y 2 metros, entre la estación de Álora y la carretera A-343R, discurre sobre el vial urbano de acceso a la estación de Álora, y el arcén de la carretera hasta la intersección con la calle Santa Brígida. Le sigue un segundo tramo, de 850 metros, con una estructura metálica volada adosada a la plataforma de la carretera A-343R, paralela al arcén. Y el último, de 80 metros, se desvía de la carretera hasta conectar con un camino existente a su derecha.