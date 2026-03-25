Infraestructuras
Una plataforma ciclopeatonal une el núcleo de Álora y la estación de tren
La Diputación de Málaga ha invertido 1,4 millones de euros en un nuevo tramo del Corredor Verde del Guadalhorce en Álora. Se trata de la construcción de una plataforma, para uso de peatones y ciclistas, adosada a la carretera de acceso al municipio, que discurre entre el núcleo urbano de la localidad y la estación de ferrocarril a lo largo de 1.100 metros.
La obra realizada, según un proyecto diseñado por el Ayuntamiento de la localidad, ha permitido crear una plataforma ciclopeatonal mediante la ampliación hacia la margen derecha de la calzada de la A-343R, quedando separada de ella por balizas y una barrera de seguridad de protección para ciclistas y peatones.
Esta actuación se ha realizado en tres partes. Un primer tramo, de 200 metros y una anchura de entre 1,20 y 2 metros, entre la estación de Álora y la carretera A-343R, discurre sobre el vial urbano de acceso a la estación de Álora, y el arcén de la carretera hasta la intersección con la calle Santa Brígida. Le sigue un segundo tramo, de 850 metros, con una estructura metálica volada adosada a la plataforma de la carretera A-343R, paralela al arcén. Y el último, de 80 metros, se desvía de la carretera hasta conectar con un camino existente a su derecha.
- Dani García, chef malagueño: 'Las mejores torrijas del mundo se hacen con pan de leche, un poquito de azúcar y vainilla en rama
- Málaga recupera pozos en el Bajo Guadalhorce para garantizar el suministro de agua ante la sequía
- Málaga abre a los vecinos el rediseño del paseo marítimo de El Palo antes de su gran reforma
- El agujero del Puente de la Aurora de Málaga sigue sin solución
- El Málaga CF busca sustituto para Dotor tras su lesión: pocas opciones en el centro del campo
- Horario confirmado del Málaga CF - UD Las Palmas en La Rosaleda
- Los hoteles de Málaga arrancan el año con subida de visitantes gracias al tirón de la demanda extranjera
- ¿Qué tiempo hará esta Semana Santa en Málaga? La predicción de la Aemet