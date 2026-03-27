Detenido por pegar varios tiros en Ronda por desavenencias con los vecinos

Un hombre de 41 años ha sido detenido en Ronda como presunto autor del tiroteo que tuvo lugar días atrás en el barrio de La Dehesa. La Comisaría Provincial ha informado este viernes de que el sospechoso efectuó varios disparos, impactando uno de ellos en un vehículo y otro en la puerta de una vivienda. Al investigado se le atribuye un delito de tenencia ilícita de armas.

Un aviso al 091 la tarde del 17 de marzo alertó de un incidente con uso de armas de fuego en el que los vecinos escucharon al menos dos detonaciones en la vía pública. Al llegar al lugar, los agentes del Grupo Operativo Local, en unión a especialistas de Policía Científica, realizaron una inspección ocular en la que hallaron vestigios balísticos. "Un proyectil había alcanzado un vehículo estacionado en la calle y otro disparo impactó en la puerta de un domicilio", han detallado.

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Impacto en un vehículo. / L.O.

Barrio blindado

La Policía Nacional activó desde el principio un dispositivo con efectivos de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Ronda y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) durante veinticuatro horas al día para "preservar el orden público en la zona y evitar nuevos incidentes". Por su parte, las pesquisas de los investigadores permitieron identificar y detener al presunto auto de los disparos, que al parecer usó el arma movido por desavenencias en el vecindario.