Abierta la convocatoria para la III Muestra de Teatro Amateur de Alhaurín de la Torre

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha abierto ya y hasta el 30 de abril el plazo de inscripción para participar en la III Muestra de Teatro de Asociaciones y Grupos Amateur, que tiene como finalidad promocionar la cultura teatral y dar espacio en la programación del área a grupos minoritarios aficionados al teatro, así como a asociaciones benéficas o no benéficas del municipio y la provincia de Málaga.

La cita se desarrollará del 16 al 26 de septiembre en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ en jornadas de miércoles a sábados. Cada una de ellas sólo podrá poner en escena una obra por día, no superando las dos horas de duración ni que sea inferior a una hora.

La elección de la obra queda a la libre disposición de los grupos y pueden ser tanto originales como reinterpretaciones de otras ya existentes, habiéndose ya representado con anterioridad o no. En caso de ser originales, se adjuntará a la solicitud el texto original del libreto.

Inscripción

La inscripción se realizará de manera telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y se adjuntarán el impreso de la solicitud, CIF de la asociación, documento acreditativo del solicitante o representante de la asociación, título y argumento de la obra, listado de participantes, fotografía grupal de los participantes, firmas del presidente y tesorero, y el modelo de autorización de la SGAE de representación benéfica.

El jurado valorará aspectos como la coherencia entre el desarrollo de la obra y su duración, la calidad de la obra representada, originalidad del montaje y los recursos escénicos empleados. Para cualquier duda pueden dirigirse al correo cultura@alhaurindelatorre.es o enviar un mensaje de Whatsapp al número 662 63 30 26.

El concejal de Cultura ha animado a todos los amantes del teatro a participar y presentar su propuesta para que «el público pueda disfrutar con su trabajo y ellos pongan en escena lo que mejor saben hacer» a la vez que desde el Área de Cultura se les ofrece un lugar y escenario adecuado para ello. Manuel López ha recordado el éxito de las dos anteriores citas de «un evento cultural de los más bonitos», ha dicho, y que supone el inicio de la temporada cultural de otoño e invierno. “Fomentamos el teatro y apostamos por esta actividad porque el público lo demanda», ha añadido.

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Las entradas donativo para presenciar las funciones son benéficas para la propia compañía o para la obra que ellos decidan.