Teatro
Abierta la convocatoria para la III Muestra de Teatro Amateur de Alhaurín de la Torre
La cita se desarrollará del 16 al 26 de septiembre en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ en jornadas de miércoles a sábados
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha abierto ya y hasta el 30 de abril el plazo de inscripción para participar en la III Muestra de Teatro de Asociaciones y Grupos Amateur, que tiene como finalidad promocionar la cultura teatral y dar espacio en la programación del área a grupos minoritarios aficionados al teatro, así como a asociaciones benéficas o no benéficas del municipio y la provincia de Málaga.
La cita se desarrollará del 16 al 26 de septiembre en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ en jornadas de miércoles a sábados. Cada una de ellas sólo podrá poner en escena una obra por día, no superando las dos horas de duración ni que sea inferior a una hora.
La elección de la obra queda a la libre disposición de los grupos y pueden ser tanto originales como reinterpretaciones de otras ya existentes, habiéndose ya representado con anterioridad o no. En caso de ser originales, se adjuntará a la solicitud el texto original del libreto.
Inscripción
La inscripción se realizará de manera telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y se adjuntarán el impreso de la solicitud, CIF de la asociación, documento acreditativo del solicitante o representante de la asociación, título y argumento de la obra, listado de participantes, fotografía grupal de los participantes, firmas del presidente y tesorero, y el modelo de autorización de la SGAE de representación benéfica.
El jurado valorará aspectos como la coherencia entre el desarrollo de la obra y su duración, la calidad de la obra representada, originalidad del montaje y los recursos escénicos empleados. Para cualquier duda pueden dirigirse al correo cultura@alhaurindelatorre.es o enviar un mensaje de Whatsapp al número 662 63 30 26.
El concejal de Cultura ha animado a todos los amantes del teatro a participar y presentar su propuesta para que «el público pueda disfrutar con su trabajo y ellos pongan en escena lo que mejor saben hacer» a la vez que desde el Área de Cultura se les ofrece un lugar y escenario adecuado para ello. Manuel López ha recordado el éxito de las dos anteriores citas de «un evento cultural de los más bonitos», ha dicho, y que supone el inicio de la temporada cultural de otoño e invierno. “Fomentamos el teatro y apostamos por esta actividad porque el público lo demanda», ha añadido.
Las entradas donativo para presenciar las funciones son benéficas para la propia compañía o para la obra que ellos decidan.
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