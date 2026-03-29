Cultura
Antequera convoca el III Concurso Fotográfico de sus Pedanías
La iniciativa busca visibilizar la riqueza natural, cultural y tradicional del municipio
El Ayuntamiento de Antequera ha presentado la tercera edición del concurso fotográfico en pedanías y anejos, una iniciativa que busca visibilizar la riqueza natural, cultural y tradicional de los once núcleos rurales del municipio. En esta ocasión, el certamen adelanta su convocatoria para cubrir eventos primaverales como la Semana Santa y las próximas romerías.
La principal novedad de este año reside en la ampliación del calendario de participación. A diferencia de ediciones anteriores, donde el plazo se limitaba al periodo estival entre junio y septiembre, la organización ha decidido iniciar el concurso de forma inmediata.
Esta decisión permite a los participantes captar imágenes de las romerías, que comienzan el 3 de mayo en Cartaojal, las ferias y el programa cultural de primavera.
El presidente de la Agrupación Fotográfica Antequerana (AFA), José Díez de los Ríos, ha destacado la importancia de este adelanto temporal para que los fotógrafos puedan documentar tradiciones que anteriormente quedaban fuera de las bases por cuestiones de fechas.
El concurso establece tres reconocimientos con importes económicos para las mejores obras que logren captar la identidad de los anejos antequeranos. La cuantía total destinada a los galardones se distribuye de la siguiente forma: primer premio 500 euros, segundo premio 300 euros y tercer premio 150 euros.
La participación, según han explicado, está abierta a cualquier persona, independientemente del lugar en el que resida.
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