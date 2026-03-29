Cultura
Antequera expone su primer cartel de Semana Santa documentado
La pieza de 1950, junto a grabados y documentos internos de las hermandades, protagoniza una exposición gratuita en el Consistorio hasta el 8 de abril
Antequera ha inaugurado la exposición ‘Iconos de Pasión: La devoción en papel’ en la Sala de Exposiciones del Consistorio. Entre las piezas que componen la muestra figura el primer cartel de la Semana Santa de Antequera del que existe constancia documental, datado en 1950 y custodiado hasta ahora en el archivo municipal.
La inauguración del mismo contó con la presencia del alcalde Manolo Barón, el concejal de Cultura José Medina, el director del Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA) José Escalante, y las concejalas de Turismo y Tradición, Ana Cebrián y Elena Melero.
Iconografía cofrade en papel
La exposición propone un itinerario a través de la iconografía de la Pasión conservada en formato papel: grabados, legajos, carteles y documentos internos de las hermandades y cofradías de la ciudad. El material procede del Archivo Municipal y del MVCA.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, subrayó durante el acto la dimensión histórica del fondo expuesto. «Exponemos piezas del Archivo y del Museo de la Ciudad; desde grabados y legajos hasta carteles de enorme valor que son muestra de nuestra tradición secular de siglos», manifestó el regidor.
Por su parte, el director del MVCA, José Escalante, situó la cartelería cofrade como un vehículo de difusión de la Semana Santa con especial relevancia a lo largo del siglo XXI, y señaló que los elementos patrimoniales en soporte papel son, en el caso de Antequera, de importancia capital para comprender la historia de sus hermandades.
El cartel de 1950
El concejal de Cultura, José Medina, destacó además la presencia de piezas que hasta ahora permanecían en los fondos del museo y del archivo sin que hasta ahora hayan sido expuestas al público. Entre ellas, el cartel de 1950 ocupa un lugar central por su condición de documento pionero dentro de la tradición cartelística de la Semana Santa local.
El concejal José Medina apuntó también que la muestra incluye documentos internos de las cofradías que reflejan su funcionamiento cotidiano e histórico a lo largo de los siglos, materiales que habitualmente no tienen visibilidad fuera de los archivos institucionales.
La exposición cofrade permanecerá abierta al público de manera totalmente gratuita hasta el próximo 8 de abril, tras la finalización de la Semana Santa. El horario de visita es de lunes a viernes, de 18:30 a 21:30 horas, con cierre en días festivos.
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