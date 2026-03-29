Medio Ambiente
Villanueva de Algaidas invierte 18.000 euros en contenedores
Esta actuación pretende modernizar la infraestructura de recogida de residuos y mejorar la estética de la vía
El Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas ha puesto en servicio el nuevo sistema de contenedores soterrados en la calle Constitución. Esta actuación ha supuesto una inversión municipal de 18.000 euros, destinada a modernizar la infraestructura de recogida de residuos y mejorar la estética de la vía.
El soterramiento de los equipos ofrece beneficios directos en la higiene urbana, como la eliminación de malos olores y la prevención de plagas. Al quedar los residuos bajo el nivel del suelo, se evita la acumulación de bolsas en el exterior, garantizando una imagen más limpia de la calle Constitución.
Actualmente, los nuevos contenedores están destinados exclusivamente a residuos orgánicos. Para completar la isla de reciclaje, el Consistorio mantiene operativo el contenedor de plástico justo al lado del sistema soterrado, facilitando así la separación de basura por parte de los vecinos.
El Ayuntamiento de la localidad ha pedido un uso responsable de las instalaciones para asegurar que Villanueva de Algaidas siga avanzando hacia un modelo de pueblo más habitable y cuidado.
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