Alerta tras los daños en placas solares de Cañete la Real por el temporal

La plataforma ciudadana Cuidemos La Vega, de Cañete la Real, ha alertado del riesgo de contaminación de los embalses del Guadalteba y Guadalhorce tras la destrucción masiva de paneles fotovoltaicos en los macroparques Celeno Solar y Deneb Solar durante el reciente temporal de viento. Según el colectivo, amplias zonas de ambas instalaciones presentan tasas de rotura y desprendimiento de en torno al 80% sobre un total de cerca de 200.000 placas instaladas. La Junta de Andalucía, consultada al respecto, ha señalado que no le consta ninguna denuncia ni aviso sobre esta incidencia.

La plataforma estima que un gran número de placas resultaron rotas o arrancadas de sus soportes. El colectivo precisa además que muchas de las que permanecen en pie están igualmente comprometidas. «El viento las ha forzado, doblado y provocado roturas, aunque no las haya arrancado».

La preocupación central del colectivo reside en la composición de los paneles fotovoltaicos. Este tipo de placas incorpora un listado amplio de materiales: silicio cristalino, vidrio, plata, cobre, aluminio, estaño, plomo en algunas soldaduras, polímeros encapsulantes como el EVA y fluoropolímeros. Con las roturas producidas, estos componentes pueden haberse mezclado con el suelo y ser arrastrados por las escorrentías hacia los cauces que alimentan los embalses.

«El aprendizaje que deberíamos sacar de esto es que la ubicación de este tipo de instalación es muy importante», señalan desde el colectivo, que ya trasladó esta advertencia durante el proceso de alegaciones sin obtener respuesta.

Por su parte, desde la Junta de Andalucía han indicado que no consta ninguna denuncia ni aviso formal relacionado con este episodio. Esta respuesta confirma el escenario que Cuidemos La Vega temía: que las empresas no hayan notificado el incidente a la administración autonómica y que, por tanto, no se hayan activado los protocolos de evaluación y control ambiental correspondientes.

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Colindantes a Celeno y Deneb Solar se encuentran otros cuatro parques fotovoltaicos en fase de aprobación, todos pertenecientes a un macroproyecto de cinco instalaciones de la empresa Cobra Concesiones, S.L. Su construcción supondría aproximadamente 600 hectáreas adicionales de placas en la cabecera de los embalses del Guadalteba y Guadalhorce, «sumando escorrentías y convirtiendo la zona en un potencial peligro para la salud humana en caso de desastres como el ocurrido».