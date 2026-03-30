Infraestructuras
Inician la reparación de los daños en la MA-8306, que da acceso a Benalauría
Las fuertes lluvias obligaron a cortar la carretera al tráfico y continuará cerrada durante las obras, cuya duración estimada es de cuatro meses
La pasada semana dieron inicio los trabajos de reparación de los daños causados por el último tren de borrascas en la carretera MA-8306, una vía de alrededor de dos kilómetros de longitud que da acceso al municipio de Benalauría desde la carretera autonómica A-369.
Estas obras de emergencia, financiadas por la Diputación de Málaga, se centran en los desperfectos ocasionados por las fuertes lluvias, que provocaron graves desprendimientos de terreno que han afectado a distintos tramos de la carretera.
Los trabajos se centran en la estabilización del terreno en las zonas afectadas y en la construcción de muros de escollera que contribuyan a evitar nuevos deslizamientos.
El alcalde del municipio de Benalauría, Cristóbal Díaz, ha recordado que la MA-8306 se encuentra cortada al tráfico de vehículos desde que se produjeran las incidencias por el temporal, y continuará cerrada durante el proceso de ejecución de las obras, cuya duración estimada es de cuatro meses.
Mientras tanto, el acceso y salida de vehículos del municipio debe realizarse a través de la calle Fuente. La Diputación de Málaga está inmersa actualmente en la redacción del proyecto de ensanche de la MA-8306, para mejorar el acceso a Benalauría.
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