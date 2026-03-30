Inician la reparación de los daños en la MA-8306, que da acceso a Benalauría

La pasada semana dieron inicio los trabajos de reparación de los daños causados por el último tren de borrascas en la carretera MA-8306, una vía de alrededor de dos kilómetros de longitud que da acceso al municipio de Benalauría desde la carretera autonómica A-369.

Estas obras de emergencia, financiadas por la Diputación de Málaga, se centran en los desperfectos ocasionados por las fuertes lluvias, que provocaron graves desprendimientos de terreno que han afectado a distintos tramos de la carretera.

Los trabajos se centran en la estabilización del terreno en las zonas afectadas y en la construcción de muros de escollera que contribuyan a evitar nuevos deslizamientos.

Daños en la MA-8306, que conecta Benalauría con la A-369 / L.O.

El alcalde del municipio de Benalauría, Cristóbal Díaz, ha recordado que la MA-8306 se encuentra cortada al tráfico de vehículos desde que se produjeran las incidencias por el temporal, y continuará cerrada durante el proceso de ejecución de las obras, cuya duración estimada es de cuatro meses.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, el acceso y salida de vehículos del municipio debe realizarse a través de la calle Fuente. La Diputación de Málaga está inmersa actualmente en la redacción del proyecto de ensanche de la MA-8306, para mejorar el acceso a Benalauría.