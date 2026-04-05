El plan Activa-T Joven impulsa el empleo rural y juvenil en Teba

El Ayuntamiento de Teba ha iniciado la ejecución del plan Activa-T Joven, una iniciativa que supone la creación de 94 puestos de trabajo en el municipio. Este programa cuenta con una inversión total de 1.107.600 euros, consolidando a la localidad como el proyecto mejor valorado de toda la provincia de Málaga en esta convocatoria de empleo.

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Málaga, Carmen Sánchez Sierra, visitó el municipio la pasada semana para supervisar la puesta en marcha de esta medida. Estuvo acompañada por miembros de su equipo técnico y por el responsable del Área Territorial de Empleo del interior de Málaga, Antonio Domínguez López. Durante la jornada, la comitiva técnica mantuvo una reunión con los responsables municipales para analizar los detalles operativos del plan.

El encuentro sirvió para compartir las líneas estratégicas de los proyectos diseñados por el consistorio y realizar una visita directa a los trabajadores que ya han iniciado sus funciones. El objetivo de estas inspecciones es verificar el desarrollo de los trabajos proyectados y asegurar el cumplimiento de los objetivos laborales establecidos en la subvención.

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La administración local ha destacado que la puntuación obtenida sitúa al municipio a la vanguardia de la gestión de recursos públicos para el empleo en el ámbito provincial. Los 94 contratos previstos se distribuyen en diferentes áreas técnicas, permitiendo a los beneficiarios acceder a formación práctica y experiencia profesional.