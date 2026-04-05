Semana Santa
Queman un muñeco que encarna a Netanyahu en la fiesta de Resurrección de El Burgo
Un 'No a la guerra, al genocidio' es lo que se ha pretendido simbolizar este año en señal de protesta
EFE
Un muñeco gigante de 7 metros de alto que se asemeja al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y relleno de 13,9 kilogramos de pólvora, ha ardido este Domingo de Resurrección durante cinco minutos en la tradicional fiesta de la 'Quema de Judas' de El Burgo (Málaga).
Un 'No a la guerra, al genocidio' es lo que se ha pretendido simbolizar este año en señal de protesta, según ha informado a EFE la alcaldesa de esta localidad, situada en el parque nacional Sierra de Las Nieves, María Dolores Narváez, que ha precisado que ya "cada uno le pone el nombre que quiera".
Unos 2.000 visitantes ha recibido esta población de 1.800 habitantes con motivo del festejo, que arrancó a mediados del siglo XX cuando un sacerdote vasco "empezó quemando un muñeco que simbolizaba la quema del mal y la resurrección de todo lo bueno y de ahí va evolucionando y se le introducen cohetes para hacer la quema".
La quema del muñeco, que está colgado en una estructura de hierro y se le prende tras el estallido de una traca, ha sido presenciada por un público que abarrotaba la calle de acceso a la plaza donde arde y que lo ha celebrado con aplausos y gritos de júbilo.
Narváez ha destacado que todo ha marchado "a la perfección, un día estupendo en el que el Judas ardió estupendamente" y ha detallado que cada cohete contenía cinco gramos de pólvora.
"El año pasado se quemó a (Donald) Trump y este año le ha tocado a Netanyahu; pero, sobre todo, al 'no a la guerra, y no al genocidio", ha añadido sobre esta fiesta que evoca al apóstol que traicionó a Cristo, Judas Iscariote.
El Ayuntamiento decide normalmente el personaje y un grupo de voluntarios le dan forma, entre ellas unas mujeres que se encarga de la costura del ropaje del muñeco.
En ocasiones anteriores "hubo de todo, futbolistas condenados por violación, genocidas, un poco de todo; siempre se escoge a un personaje significativo del año, incluso hubo alguna mujer hace muchísimos años", ha recordado.
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