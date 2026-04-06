Alhaurín de la Torre mejorará el suministro de agua de la barriada de El Cordobés

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre tiene previsto adjudicar próximamente un contrato para la renovación de la red de abastecimiento de la barriada de El Cordobés, concretamente en la zona conocida popularmente como la de las Casitas de Colores. El contrato, que salió a concurso hace unas semanas, está valorado en 191.663,75 euros y el coste total rondará los 200.000 euros incluyendo impuestos.

El plazo de ejecución, una vez adjudicado y firmada el acta de replanteo, es de cinco meses. Las obras supondrán la renovación de las tuberías de suministro de una decena de calles, lo que suma más de 1.200 metros lineales. En concreto, las calles afectadas son las siguientes: Pío Baroja, Azorín, Américo Castro, Sánchez Albornoz, Gloria Fuertes, Emilio Prados, Ramón del Valle Inclán, Ramiro de Maeztu y Glorieta Benito Pérez.

Además, se cambiarán un total de 39 acometidas para otras tantas viviendas. El proyecto forma parte del plan plurianual de actuaciones encargado por el alcalde, Joaquín Villanova, para modernizar la red de aguas de Alhaurín de la Torre, mejorar el servicio de abastecimiento, eliminar fugas y prevenir averías.

Para ello, el Servicio Municipal de Aguas que dirige el concejal Abel Perea ha encargado esta obra, que se concretará en la sustitución de las antiguas conducciones de fibrocemento, que se encuentran al final de su vida útil y presentan daños importantes y las consiguientes pérdidas, por nuevas tuberías de fundición dúctil, con diámetros de 80, 100 y 150 milímetros.

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El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre pide disculpas de antemano por las molestias que puedan ocasionar el desarrollo de estos trabajos.