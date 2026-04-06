Cañete la Real se prepara para su X Feria del Pavo

La Feria del Pavo nació como un evento de origen reciente y se ha consolidado en la agenda de primavera de la provincia de Málaga. En su décima edición, el municipio mantiene el formato de tres días de celebración con doble sesión de degustación, un modelo implantado en las dos últimas ediciones y que busca poner de relieve esta feria que se ha convertido en una cita imperdible que une gastronomía, tradición y convivencia.

El sábado 25 de abril, la jornada estará dedicada al porcino, contando con la actuación musical del grupo Maleando para ambientar las degustaciones.

El domingo 26 de abril marcará el epicentro del evento, con la presentación de platos elaborados con carne de pavo como ingrediente principal y la actuación del artista Gonzalo Alhambra, quien cerrará las celebraciones con una propuesta musical de corte más establecido.

Una de las novedades más destacadas de esta décima edición será la participación de San Sadurní de Noia, pueblo hermano de Cañete la Real, que llegará con una cata de cava para enriquecer la oferta enológica del evento. Esta colaboración representa, un punto de encuentro entre la tradición gastronómica malagueña y la catalana, ampliando el atractivo cultural del fin de semana.

Mercado artesanal y apertura de monumentos históricos

Más allá de las degustaciones, la feria mantendrá su tradicional mercado de productores artesanales locales y provinciales, muchos de ellos avalados por la marca promocional Sabor a Málaga. Durante ambas jornadas, los principales monumentos de Cañete la Real abrirán sus puertas al público, permitiendo que los visitantes descubran el patrimonio histórico del municipio mientras disfrutan de la oferta gastronómica.

El programa incluye, además, un completo servicio de ludoteca y actividades infantiles, diseñadas para garantizar que menores y familias participen plenamente en la celebración. Asimismo, la presencia de los bandoleros locales, figura histórica que forma parte de la identidad cultural de Cañete la Real, completará la propuesta experiencial del evento, trasladando a los asistentes a la tradición y folclore del municipio.

Desde su nacimiento como un evento de singularidad local, la Feria Gastronómica del Pavo ha evolucionado hasta convertirse en una cita imprescindible del calendario cultural provincial.

En sus diez años de trayectoria, el municipio ha mantenido y perfeccionado un formato de dos jornadas con doble sesión de degustación, un modelo consolidado en las dos últimas ediciones que busca optimizar la experiencia del visitante y poner en valor la gastronomía basada en la carne de pavo, un producto diferencial en la oferta culinaria regional.

La apuesta de Cañete la Real por mantener esta feria refleja su compromiso con la preservación de tradiciones, la promoción del turismo gastronómico y la generación de una experiencia que combina cultura, patrimonio y sabores locales.

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Además, con San Sadurní de Noia como invitado de honor, esta edición promete un intercambio cultural enriquecedor entre territorios.