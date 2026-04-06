La sopa mondeña, plato humilde con raíces del siglo XIX, protagoniza la fiesta gastronómica de Monda el 18 de abril

Los 3.000 vecinos del municipio de Monda, en plena Sierra de las Nieves, ultiman estos días los preparativos para celebrar una de sus citas más emblemáticas: el Día de la Sopa Mondeña.

Será el sábado 18 de abril, en que acogerá la XXVIII edición de esta fiesta declarada de Singularidad Turística Provincial y que cada año congrega a vecinos, vecinas y visitantes en torno a la tradición, la gastronomía y la convivencia.

La plaza de la Constitución volverá a convertirse en el corazón de esta celebración, donde desde primeras horas del día comenzarán los preparativos para la elaboración de este plato tan representativo.

La sopa mondeña se hace con ingredientes naturales siguiendo una receta del siglo XVIII. / L.O.

Elaboración

Como es habitual, el Ayuntamiento de Monda pondrá en marcha la elaboración de la sopa mondeña en un gran 'dornillo', una tradicional cazuela fabricada en madera de chaparro, para su degustación popular, mientras grupos de vecinos y vecinas elaborarán sus propias versiones de esta receta histórica.

La sopa mondeña, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX, es un plato humilde que resume la esencia de la cocina tradicional local. Se elabora a partir de ingredientes sencillos como pan, ajo, tomate, pimiento, aceite de oliva y huevo. Cada receta guarda matices propios que reflejan la personalidad de quienes la preparan, convirtiendo cada elaboración en una expresión única de la tradición culinaria mondeña.

El Día de la Sopa Mondeña es una buena excusa para descubrir este municipio de la Sierra de las Nieves. / L.O.

Actividades

Además de la degustación gastronómica, el evento ofrece a los asistentes la oportunidad de disfrutar de un ambiente festivo en el que no faltan propuestas complementarias, consolidando esta cita como uno de los grandes reclamos turísticos del municipio en primavera.

La programación de este año incorpora además un atractivo componente musical. A partir de las 15:00 horas, el ambiente festivo estará garantizado con las actuaciones de Electroduendes, Orden Definitivo y Salitre Flamenco, que pondrán ritmo a la tarde y contribuirán a dinamizar la jornada en el centro del municipio.

Raíces

La alcaldesa de Monda, María Fernández, ha destacado el valor de esta jornada: "El Día de la Sopa Mondeña es mucho más que una celebración gastronómica; es un homenaje vivo a nuestras raíces, a la historia de nuestro pueblo y al saber tradicional que ha pasado de generación en generación. En cada plato se refleja la identidad de Monda y el orgullo de todo un pueblo", ha explicado la regidora.

Por su parte, la concejala de Cultura y Turismo, Ana Millán, ha subrayado el carácter social de esta cita: "Estamos ante uno de los días más especiales del calendario local, un encuentro que invita a compartir, a disfrutar de nuestra cultura y a abrir Monda a quienes nos visitan. Es una jornada de convivencia en la que la música y la gastronomía se unen para crear una experiencia única".

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Con esta nueva edición, Monda reafirma su apuesta por las tradiciones, fortaleciendo su identidad cultural y proyectando su patrimonio inmaterial como un atractivo clave dentro de la comarca de la Sierra de las Nieves.