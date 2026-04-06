Diez años de la Monumental Nocturna de Antequera

El AMPA del Colegio La Salle de Antequera celebrará el 5 de junio de 2026 la décima edición de la Carrera Monumental Nocturna con un recorrido ampliado que, por primera vez en la historia de la prueba, incorpora la subida a la Ermita y el tránsito por la Cuesta San Judas. Las inscripciones están abiertas en monumentalnocturna.com con precios especiales hasta el 10 de mayo. La presentación corrió a cargo de Isaac Tamayo, en representación del AMPA organizador, y contó con la presencia de Marta González, del Área de Deportes del Ayuntamiento de Antequera, que colabora en la organización del evento.

El recorrido de la prueba absoluta suma 8,6 kilómetros y un desnivel aproximado de 300 metros. El trazado completo está disponible en Wikiloc a través de la web oficial de la carrera.