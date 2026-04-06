Jubrique abre las puertas de un gran hotel rural

El pasado mes de diciembre abrió sus puertas al público el hotel rural ‘Mirador de Jubrique’, un alojamiento que se ubica en un inmueble de titularidad municipal a la entrada del casco urbano por la carretera MA-8305 y que recientemente ha sido objeto de importantes mejoras que han permitido su renovación integral.

Además de la recepción, los salones y los espacios comunes, el hotel cuenta con 14 habitaciones, 4 de ellas más amplias dirigidas a familias o grupos de amigos y 10 dobles, ideales para parejas. Desde todas ellas se observan unas maravillosas vistas panorámicas del Valle del Genal, un paraíso de interior en la provincia de Málaga en el que la naturaleza es la auténtica protagonista.

Los responsables del establecimiento son Adriana y Eugenio Miguel, una joven pareja de la capital malagueña enamorada del valle que ha apostado por emprender en el territorio embarcándose en el desafío de gestionar el hotel. En este sentido, desde el Ayuntamiento de Jubrique se ha agradecido su esfuerzo y su compromiso por contribuir a ofrecer alternativas turísticas, a impulsar las pernoctaciones en la localidad y a revitalizar su economía.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que el proyecto de renovación integral del hotel que finalizó el pasado año consistió, en primer lugar, en la adecuación de los baños de las 14 habitaciones, llevando también a cabo mejoras en la accesibilidad. Seguidamente se continuó la reforma interior con la colocación de nuevas puertas, solerías, labores de pintura, entre otras cosas.