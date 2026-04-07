La alcaldesa de Humilladero interpone una denuncia tras recibir una carta con amenazas

La alcaldesa del municipio de Humilladero, Auxi Gámez Álvarez (PSOE), ha hecho público que el pasado jueves recibió una carta con amenazas. La regidora ha interpuesto denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad malagueña para que los hechos no queden impunes.

Se trata de la segunda ocasión en que la regidora recibe amenazas. Según ha señalado, una primera intimidación llegó antes de la moción de censura que firmaron PSOE e IU y que permitió al PSOE recuperar la alcaldía el 27 de marzo de 2024, Miércoles Santo. En ambas ocasiones, Gámez había optado por manejar la situación desde la discreción, pero ha decidido romper el silencio ahora por considerar que «ya está bien».

Gámez ha subrayado que el alcance de estas amenazas va más allá de su cargo público. Las intimidaciones, ha explicado, también alcanzan a su familia, amistades y círculo cercano, personas que «no han elegido la exposición pública ni tienen por qué cargar con el peso de la amenaza».

La alcaldesa ha denunciado que quien actúa desde el anonimato para intimidar «demuestra cobardía» y «una enorme falta de respeto hacia la convivencia, hacia los valores democráticos y hacia un pueblo que siempre ha sabido vivir desde el respeto y la cercanía».

Auxi Gámez accedió a la alcaldía de Humilladero en marzo de 2024 mediante una moción de censura entre PSOE e IU contra el PP. / L.O.

Reafirmación del compromiso político

A pesar de las amenazas, Gámez ha dejado constancia de que no cederá ante la intimidación. «No me van a callar. No me van a hacer retroceder. No van a condicionar mi forma de trabajar ni el compromiso que tengo con Humilladero», ha manifestado.

La alcaldesa ha apelado a los valores del municipio y ha confiado en que «la inmensa mayoría» de vecinos rechaza este tipo de comportamientos. «No podemos permitir que unos pocos ensucien lo que tanto nos ha costado construir entre todos y todas», ha subrayado.

Apoyo de la oposición

Por su parte, el líder de la oposición, Miguel Ángel Pérez Carrión (PP), ha mostrado públicamente su apoyo a la regidora, condenando «las amenazas y expresiones intimidatorias de cualquier índole».

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«Quiero dejar constancia de mi absoluto rechazo a las amenazas y expresiones intimidatorias de cualquier índole que se realizan a una persona. Este tipo de conductas son inaceptables y no deben ser toleradas bajo ninguna circunstancia».