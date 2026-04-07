Un muerto y un herido en la colisión entre un camión y una furgoneta en Pizarra

Una persona ha muerto y otra ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido esta mañana en la A-357 a su paso por el término municipal de Pizarra. Según ha informado Emergencias 112, el siniestro se ha producido poco antes de las 11:15 horas, que es cuando varios testigos han alertado de la grave colisión entre un camión y una furgoneta en el kilómetro 41 de esta vía y la presencia de dos personas afectadas. La posición del trailer tras el accidente ha obligado a cortar totalmente la circulación en ese punto de la vía.

El centro coordinador ha movilizado inmediatamente a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio Provincial de Bomberos, Conservación de la Vía y a los sanitarios del 061. Los bomberos han tenido que excarcelar a los dos ocupantes de la furgoneta, uno de los cuales había fallecido. El otro, un varón de 48 años, ha sido evacuado al Hospital Clínico sin que haya trascendido la gravedad de su estado.

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Tercer fallecido en día y medio

Con este nuevo accidente de tráfico, ya son tres las personas que han fallecido en apenas día y medio en la provinvia de Málaga. La noche del domingo, sobre las 00.13 horas, un hombre fue arrollado en la autovía A-7 en Mijas en el kilómetro 1028 en dirección a Fuengirola. A las 00.41 horas, varios testigos también alertaron a Emergencias 112 de la caída de un motorista en la avenida Pintor Joaquín Sorolla, en Pedregalejo, por el que los sanitarios no pudieron hacer nada. El fallecido, de 33 años, era muy conocido en el deporte base malagueño, donde actualmente entrenaba a un equipo de Tercera Infantil de la UD La Mosca.