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El PSOE de Benalmádena pide explicaciones al alcalde Juan Antonio Lara por el caso Charters

Antes de las elecciones municipales de 2023, el equipo socialista impulsó la regulación de la actividad de las embarcaciones de recreo en el puerto deportivo, que hasta ese momento ejercían sin control de la administración

Víctor Navas, en una imagen de archivo.

Víctor Navas, en una imagen de archivo. / La Opinión.

L.O.

Málaga

El secretario general del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas, ha pedido explicaciones al alcalde, Juan Antonio Lara (PP), tras la decisión de la Audiencia Provincial de estimar el recurso presentado y reabrir la investigación sobre la gestión del puerto deportivo por posibles delitos de prevaricación y malversación en el denominado caso Charters.

Antes de las elecciones municipales de 2023, el equipo socialista impulsó la regulación de la actividad de las embarcaciones de recreo (charters) en el puerto deportivo, que hasta ese momento ejercían sin control de la administración.

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Dicha regulación implicaba el pago de un canon anual por la prestación de servicios, lo que generó rechazo en parte del sector. El PSOE sostiene que, tras ganar las elecciones, el alcalde, Juan Antonio Lara, y su equipo «presuntamente habrían favorecido» la exoneración del canon a determinadas embarcaciones, por lo que emprendieron acciones legales por un presunto delito de prevaricación por parte del actual equipo de gobierno en la gestión de las exoneraciones. Una causa que la Audiencia Provincial ha ordenado reabrir.

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