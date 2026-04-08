Alhaurín de la Torre aprueba 13 nuevas plazas para agentes de la Policía Local

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2026, que suma un total de 25 plazas, más de la mitad de ellas, concretamente 13, para la Policía Local.

De esas 13 plazas, nueve son de acceso por turno libre, dos por turno de movilidad y otras dos por el nuevo cupo de reserva para militares de tropa y marinería, tal y como establece la Ley 6/2023, de 7 de julio, de Policías Locales de Andalucía.

De esta manera, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre agiliza la convocatoria de nuevas plazas para reforzar la plantilla de la Policía Local.

Jefatura de la Policía Local de Alhaurín de la Torre. / L.O.

Nueva creación

El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Francisco José Sánchez (PP), ha explicado que doce plazas de policía son de nueva creación y otra más de reposición por jubilación.

Para sacarlas adelante, el Ayuntamiento ha reservado una dotación económica en los presupuestos municipales de este año y, posteriormente, ha aprobado la ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo.

Convocatorias

La Concejalía de Personal y Recursos Humanos se encargará ahora de elaborar las bases para publicar la convocatoria del proceso de selección.

Actualmente, está en marcha el proceso de selección para dotar al cuerpo policial de nueve plazas: ocho de turno libre y una por movilidad.

Proceso de selección

Al primer ejercicio, que tuvo lugar en febrero, se presentaron cerca de 400 personas y esta misma semana se ha previsto la realización del examen psicotécnico.

El proceso incluye la realización de pruebas de aptitud física y los exámenes práctico y médico, así como el curso de ingreso en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.

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La Oferta de Empleo Público de 2026 suma otras plazas tanto de acceso por turno libre como por promoción interna, entre ellas técnicos de administración general, técnicos de administración especial, administrativos, oficiales y operarios.