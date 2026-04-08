Antequera lanza su campaña de primavera con más de 6.000 euros en premios

El área de Comercio del Ayuntamiento de Antequera y la ACIA (Asociación del Comercio, Empresas e Industria de Antequera y Centro Comercial Abierto) ponen en marcha una nueva campaña para impulsar el comercio local. La iniciativa repartirá más de 6.000 euros en premios y sorteos entre los comercios y clientes que participen, según informaron este miércoles el presidente de la ACIA, Jorge del Pino, y la teniente de alcalde de Comercio, Ana Cebrián.

La campaña principal ‘Comprar en Antequera tiene premio’ arrancará el próximo 4 de mayo y se prolongará hasta el 6 de junio. Para participar, los clientes deben realizar una compra de al menos 20 euros en un comercio local de Antequera, exceptuando supermercados e hipermercados. El tique debe presentarse en la Oficina de Turismo, ubicada en la calle Encarnación, o en el expositor que la ACIA colocará junto al edificio municipal de San Luis.

Una vez presentado el tique, se entrega al usuario una papeleta que debe introducir con sus datos en las urnas habilitadas en ambos puntos. El sorteo tendrá lugar el 9 de junio, y la persona ganadora recibirá un cheque de 3.000 euros para gastar en establecimientos locales.

El ganador podrá destinar el premio en una jornada de compras donde deberá adquirir productos en un mínimo de 10 establecimientos, gastando en cada uno de ellos al menos 70 euros.

La ACIA celebra el Día de la Madre

Con motivo del Día de la Madre, la ACIA organiza la iniciativa ‘Lo mejor para mamá en tu comercio local’, entre el 20 de abril y el 2 de mayo. Se sortearán 3 cheques de 100 euros entre quienes realicen compras en establecimientos locales por un importe de al menos 20 euros.

La plataforma www.compraenantequera.com suma a esta celebración con el sorteo de 2 cheques descuento de 25 euros, así como otros 3 de 25 euros con la promoción ‘Feria en marketplace’. Además, los clientes del Club Platinum de esta web de comercio electrónico, registrados en los últimos seis meses, recibirán un cupón de 10 euros de descuento para compras de al menos 20 euros. El cupón será válido hasta el 19 de abril y del 4 al 17 de mayo.

La asociación de comercio también lanza un concurso de escaparates, similar al realizado en la campaña de Navidad anterior. Las inscripciones se pueden realizar en la sede de la ACIA, ubicada en el número 10 de la calle Carreteros (primera planta), por correo electrónico (info@acia.es) o teléfono (695 15 11 29). El plazo de inscripción vence el 3 de mayo.

El jurado recorrerá los comercios presentados desde el 4 de junio. El establecimiento con el mejor escaparate recibirá un cheque de 200 euros para gastar en comercio local, exceptuando supermercados, gasolineras y grandes superficies. El segundo clasificado recibirá 150 euros y el tercero, 100 euros.

Más de 40 actividades de dinamización

Desde el área municipal de Comercio y la ACIA se ha organizado, además, un programa con más de 40 actividades para dinamizar el comercio local. El programa incluye talleres infantiles, servicio de ludoteca, reparto de obsequios y globos, así como ‘photocall’ y ‘meeting point’ comerciales. Todas las actividades se desarrollarán hasta el 23 de mayo.

La teniente de alcalde de Comercio, Ana Cebrián, destacó que esta es la campaña comercial más larga del año y subrayó la coordinación entre el área municipal y la ACIA. «Coordinamos todas nuestras acciones para que al final sirva como revulsivo y atractivo, para que sigamos apoyando nuestro comercio, tanto en las calles como en las ‘marketplace’, que es un comercio abierto las 24 horas», afirmó.

Noticias relacionadas

Por su parte, Jorge del Pino agradeció al Ayuntamiento de Antequera y las instituciones colaboradoras por el apoyo económico e impulso al sector en el municipio. También reconoció la labor del gerente de la ACIA, Jaime Barranco, y del equipo que hace posible estas campañas. «Esto se hilvana gracias a un gran equipo que tenemos detrás y gracias al trabajo conjunto, tanto técnico como del Ayuntamiento, para poder desarrollarlo».