El Ayuntamiento de Coín saca a concurso las obras para renovar la avenida Reina Sofía, acceso principal al municipio

El Ayuntamiento de Coín ha sacado a concurso las obras para renovar de manera integral otro tramo de la avenida Reina Sofía, el acceso principal al municipio desde Málaga, y por la que transitan tanto los vecinos de Coín, como los de los pueblos del interior, Sierra de las Nieves, como Guaro, Tolox o Alozaina.

El Consistorio ya renovó un tramo de 450 metros, desde la rotonda Abogados de Oficio hasta el cruce de río Cuevas, con una inversión de algo más de un millón de euros en 2022, tras la reforma en dos fases anteriores de la avenida de España para evitar grandes acumulaciones de agua e inundaciones.

Ahora se quiere continuar la reforma de la avenida Reina Sofía, que conecta los polígonos industriales y el centro comercial con el casco urbano, por lo que soporta una gran cantidad de vehículos de paso.

La avenida Reina Sofía es la principal entrada a Coín desde Málaga. / L.O.

Mejoras de tráfico

La actuación permitirá la mejora de las instalaciones y el desdoblamiento de la vía desde la rotonda Abogado de Oficios hasta la gasolinera Repsol, concretamente el frente de la urbanización Las Palmeras.

Como objetivo primordial se plantea el desdoblamiento de la avenida, en sentido descendente, para aliviar la cola de vehículos que se forma en horas punta y fines de semana. Y se acondiciona espacio para el apeadero del autobús, con el fin de que no entorpezca la libre circulación como ocurre actualmente.

Plano del estado actual y de cómo quedará la avenida Reina Sofía de Coín. / L.O.

Otras mejoras

Además se ampliarán las redes de saneamiento y pluviales, y la red de abastecimiento de agua potable, para conectar Las Palmeras con la calle Málaga.

Asimismo, se soterrará el cableado de telecomunicaciones, se mejorará el alumbrado público y se reordenarán las aceras, como ya se hizo en la reforma de la avenida de España.

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Así quedará el tráfico en la avenida Reina Sofía de Coín. / L.O.

Plazos

Los trabajos salen a concurso público por un importe de 993.585,07 euros, con financiación íntegramente municipal, y un plazo de ejecución de seis 6 meses, contados desde la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo.