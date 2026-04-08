El papa Leon XIV recibe a los alcaldes de Grazalema y Ronda

El papa Leon XIV ha recibido este miércoles a la alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández, y al alcalde de Grazalema (Cádiz), Carlos Javier García, dos localidades hermanadas por el impacto del tren de borrascas que asoló este otoño a la Sierra de Cádiz y la Serranía de Ronda.

En un comunicado, la Diócesis de Asidonia-Jerez informa de que ha estado presente en la audiencia general celebrada este miércoles, en un encuentro que "ha tenido un marcado carácter de cercanía y comunión eclesial".

La alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández, hizo entrega al Papa de un cuadro del beato Diego José de Cádiz, nacido en Ubrique, orando ante la Virgen de la Paz, patrona y alcaldesa perpetua de Ronda, con motivo del 225 aniversario de su fallecimiento. Ronda recibió a la mayoría de los vecinos de Grazalema que fueron desalojados, en unos días marcados por la solidaridad entre ambas localidades.

El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, el párroco Luis Carlos Vilches y la alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández, en la plaza de San Pedro del Vaticano. / L.O.

El alcalde de Grazalema, que ha acudido al encuentro acompañado por el párroco Luis Carlos Vilches, ha trasladado al Pontífice el agradecimiento de todo el pueblo por las palabras que el Papa dedicó a Grazalema en el Ángelus del pasado 8 de febrero, días después de que todos los habitantes de la localidad tuvieran que ser desalojados del pueblo ante los riesgos que acarrearon en su subsuelo las intensas lluvias. La ciudad rondeña ofreció alojamiento, almuerzos y cenas a más de medio millar de desalojados de Grazalema y la Estación de Benaoján.

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Como gesto de agradecimiento se ha hecho entrega a León XIV de una manta en la que aparece bordado “León XIV. Grazalema”, como "símbolo del afecto y la cercanía de esta localidad serrana" con el pontífice.