La ONCE reparte 175.000 euros en Coín con cinco cupones premiados

La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia de Málaga. El sorteo de la ONCE de este martes ha dejado 175.000 euros en Coín, donde se vendieron cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

El encargado de repartir esos premios ha sido Juan Manuel Molina, vendedor de la ONCE desde 2017, que selló los cupones agraciados en su punto de venta situado junto al gimnasio Gaymo, en la calle San Miguel, de Coín.

“Es una alegría muy grande"

“Es una alegría muy grande para mí, pero más grande para los premiados”, señaló Molina, que se acordó especialmente de sus clientes habituales. “He traído mucha alegría aquí al pueblo y así pago la confianza que siempre me han tenido los fijos”, añadió. “Está muy bien tocado, espero que lo disfruten”, concluyó.

El sorteo del 7 de abril, dedicado a la X solidaria de la declaración de la Renta, también dejó otro cupón premiado con 35.000 euros en Úbeda (Jaén). El resto de premios de este sorteo se repartieron en Cataluña.

Premios del cupón diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio principal de 500.000 euros al número más la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. A esto se suman premios de 250 euros a las cuatro primeras y últimas cifras, 25 euros a las tres primeras y últimas, 6 euros a las dos primeras y últimas, y 2 euros de reintegro a la primera o la última cifra.

Además, de cara al próximo viernes, el Eurojackpot, el sorteo europeo que comercializa la ONCE en España junto a otros 18 países, pone en juego un bote de 10 millones de euros.