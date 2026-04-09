Abierto el plazo para el concurso de Reina y Míster de la Feria de San Juan 2026 en Alhaurín de la Torre

La Concejalía de Fiestas y Turismo ha abierto oficialmente el plazo de inscripción para participar en la elección de la Reina y el Míster de la Feria de San Juan 2026, una de las tradiciones más esperadas dentro del calendario festivo de Alhaurín de la Torre.

Las personas interesadas en representar a Alhaurín de la Torre durante sus fiestas ya pueden formalizar su candidatura, tanto de forma telemática como presencial. Podrán presentarse al concurso jóvenes de entre 16 y 28 años, tanto chicos como chicas, que deseen vivir una experiencia única.

El proceso de selección no solo contempla los tradicionales desfiles, sino también, como todos los años, una serie de actividades que permiten a los participantes compartir distintas experiencias. El programa incluye visitas, cenas de convivencia y distintas actividades previas a la gala final, en un ambiente festivo y participativo.

La gala de elección de la Reina y el Míster de la Feria 2026 se celebrará el próximo 5 de junio en la Finca Municipal El Portón, en una noche que promete ser uno de los grandes momentos previos a las fiestas.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de abril y podrá realizarse a través del correo electrónico fiestas@alhaurindelatorre.es o de manera presencial en la Oficina de Turismo, situada en la Avenida de España, en horario de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas.

Desde el Área de Fiestas, que dirige Andrés García, animan a la juventud del municipio a participar en esta experiencia, que se caracteriza por el compañerismo y el buen ambiente.

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