Comienza la licitación para peatonalizar parte de la Alameda de Andalucía de Antequera

Antequera da un paso más en la reconversión de la Alameda de Andalucía con el inicio del plazo para optar a la licitación de su reurbanización, el cual expirará el próximo 28 de abril, tal y como informa la plataforma de contratación del sector público.

Los trabajos a realizar alcanzarán los 1.390.320,54 euros y se desarrollarán a lo largo del tramo entre San Luis y la Puerta de Estepa.

Ampliación de las aceras

Uno de los principales objetivos es mejorar la accesibilidad y el uso peatonal del bulevar. Para ello, se ampliarán las aceras en puntos donde son más estrechas, especialmente en el margen izquierdo que desciende hacia el Paseo Real. Esta ampliación se realizará ajustando la calzada, aunque el Consistorio subraya que no se modificará de forma sustancial la circulación, manteniéndose los sentidos de tráfico con adaptaciones puntuales para facilitar los giros.

La remodelación será integral y afectará tanto al pavimento como a las infraestructuras, siguiendo criterios similares a los aplicados en otras calles del centro histórico renovadas en los últimos años. No obstante, el proyecto preservará el arbolado existente, manteniéndose todos los naranjos que caracterizan la Alameda, una condición que ha marcado el diseño definitivo de la actuación.

Además, para reducir las molestias a vecinos, peatones y establecimientos de una de las zonas con mayor actividad de la ciudad, las obras se realizarán en cuatro fases.

Por el momento, el Consistorio está manteniendo reuniones con comerciantes y hosteleros para consensuar un modelo común de ocupación del espacio público. Así, la futura Alameda contará con una delimitación clara entre terrazas y zonas de paso, con la previsión de implantar un diseño unificado que mejore la imagen del conjunto.

Actuaciones previstas

El proyecto incluye la preinstalación de canalizaciones eléctricas en el acerado, lo que permitirá una mayor ordenación de los veladores y la eliminación de instalaciones provisionales.

La reforma de la Alameda de Andalucía, que fue anunciada en 2024, se suma así a las actuaciones desarrolladas en los últimos años en el centro urbano y se perfila como una de las inversiones más significativas del municipio. Así, si todo va según lo previsto, este 2026 se podrá dar inicio a uno de los trabajos más ambiciosos para la ciudad de los Dólmenes que tendrá un plazo de duración aproximado de unos 16 meses.