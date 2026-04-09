La cadena multinacional Día Supermercados y la compañía logística Ontime han elegido el Puerto Seco de Antequera para desarrollar sus proyectos de distribución y logísticas en Andalucía. Las dos empresas, referentes en el sector, ya están desarrollando los trabajos previos sobre las parcelas adquiridas, que ocupan 183.000 metros cuadrados, la mitad de la superficie reservada para parques logísticos de transformación en esta primera fase del Área Logística de Antequera.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Eurpeos, Carolina España, han visitado los trabajos de implantación de estas empresas junto al alcalde de Antequera, Manuel Barón.

Mayor centro logístico de Día en Andalucía

Día Supermercados ha adquirido una parcela de 120.000 metros cuadrados para la construcción del mayor centro logístico de la cadena en Andalucía. En concreto, se trata de una plataforma de distribución para el aprovisionamiento a los supermercados y tiendas de su marca.

Día Supermercados y Ontime eligen el Puerto Seco de Antequera para la implantación de sus plataformas logísticas / Amanda Pinto

Las instalaciones, actualmente en construcción, contarán con zona de almacenamiento de producto tanto seco como tritemperatura, zona de oficinas y área administrativa, zonas de descanso y servicios al personal (comedor, vestuarios y áreas de descanso), patios de maniobra y 127 muelles de carga y descarga, aparcamiento y zona de control de acceso y control perimetral. Su implantación en el Puerto Seco de Antequera supone una inversión por parte de Día Supermercados de 63 millones de euros y la creación de más de 120 nuevos empleos.

Compañía OnTime

Por su parte, OnTime es una firma con más de 30 años de historia especializada en logística (almacenaje, recepción, pedidos), carga completa de camión; parcel y pallet, servicios de mudanzas y con una red de centros en grandes ciudades que ofrecen servicios extras relacionados con la sostenibilidad y responsabilidad social tanto al cliente como al destinatario final.

Su llegada a Antequera se materializa con la adquisición de una parcela de 63.000 metros cuadrados para un complejo logístico con zonas de almacenamiento seco y tritemperatura (+2ºC / +8ºC / +25ºC / -25ºC), orientadas a ofrecer soluciones logísticas integrales y de alta eficiencia energética. Este complejo está diseñado para alcanzar la autosuficiencia energética mediante el uso de fuentes renovables. Se prevé la instalación de paneles solares y otras tecnologías limpias que permitan cubrir el 100% de las necesidades energéticas del centro, reduciendo al máximo su huella de carbono y convirtiéndolo en un referente de sostenibilidad dentro del sector logístico. OnTime contempla un presupuesto de en torno a los 34 millones de euros y unos 80 empleos.

Las dos empresas se asientan sobre la primera fase del Área Logística de Antequera, con 92 de las 330 hectáreas del proyecto ya operativas de la mano de la colaboración público-privada. Esta primera fase dispone de 37,3 hectáreas de parque logístico, donde se van a asentar estas empresas, además de superficie para un centro de servicio al transporte, servicios técnicos, zonas verdes, red viaria y una terminal intermodal.

Noticias relacionadas

Rocío Díaz, Carolina España y el alcalde de Antequera, Manolo Barón, han realizado esta visita junto al director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Ignacio Álvarez-Ossorio; y la delegada territorial de Fomento en Málaga, María Rosa Morales.