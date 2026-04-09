El VI Open Internacional de Ajedrez "Ciudad de Coín" reunió a 134 jugadores de ocho nacionalidades

El VI Open Internacional de Ajedrez «Ciudad de Coín» volvió a convertir al municipio en punto de encuentro para amantes de este deporte con una cita que reunió a 134 jugadores procedentes de ocho nacionalidades distintas. Entre los participantes se encontraban más de medio centenar de jugadores que superaban los 1.800 puntos de elo FIDE, en un torneo que se celebró en el antiguo convento de Santa María de la Encarnación.

La competición contó además con la participación de siete jugadores titulados, lo que elevó el nivel competitivo del torneo desde la primera jornada. El acto inaugural incluyó el simbólico saque de honor, que corrió a cargo de D. Cristóbal Agüera.

El torneo, patrocinado por la Diputación de Málaga y Prodomasa, se consolidó una vez más como una destacada cita del calendario ajedrecístico, aunando competición, convivencia y promoción de este deporte en el municipio. La entrega de premios estuvo presidida por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Coín, Jorge González Vera, junto al delegado provincial de la FADA, Alberto Loriente Cequier.

En la categoría general, el vencedor fue el GM Carlos S. Matamoros Franco, que se alzó con el triunfo tras firmar una destacada actuación. El segundo puesto fue para el joven Filip Jevremovic, de tan solo 11 años, mientras que el FM Antonio Naranjo Moreno completó el podio final.

Tras ellos, también sobresalieron las actuaciones de Nicolás Alba Fernández, que finalizó en cuarta posición; Paul Muzika, que fue quinto, y Javier Ruiz Vázquez, que terminó en sexto lugar. El top 10 lo completaron Alfonso González González, en séptima posición; Tilsia Carolina Varela la Madrid, en octava; Sebastián Fuentes de Nova, en novena, y José Luis Zarandieta Lopera, en décima.

En cuanto a las distinciones especiales, Ada Ángela Hernández Téllez fue premiada como mejor fémina; FM Francisco Miguel Terrón Elena recibió el reconocimiento como mejor veterano; José Alberto Guzmán Berlanga fue distinguido en la categoría de diversidad, y Alberto Lucena Palomo fue reconocido como mejor jugador del Club Ajedrez Coín.

Por otro lado, en los distintos tramos de elo también destacaron Juan Carlos Donda Martín, Cristian Rafael Díaz, Qiu Dexiang y Javier Santos Sánchez, que se hicieron con los respectivos reconocimientos en sus categorías.

Noticias relacionadas

Con esta sexta edición, el Open Internacional de Ajedrez «Ciudad de Coín» volvió a poner de manifiesto el peso de esta competición en el panorama andaluz, reuniendo en un mismo espacio a jugadores de distintos niveles y procedencias en torno al ajedrez.