La Diputación facilita a Cartajima el avance del plan urbanístico

La Diputación de Málaga ha terminado la redacción del Avance del Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM) de Cartajima, un documento que permite dotar al municipio de un marco urbanístico legal adecuado para desarrollar su ordenación urbana y territorial.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha entregado a la alcaldesa de Cartajima, Isabel María Jiménez, este instrumento para la planificación urbanística del municipio, que ha sido redactado por el Servicio de Arquitectura y Planeamiento de la institución provincial, dentro del marco de la asistencia técnica recogida en los planes provinciales de asistencia y cooperación.

El documento constituye una fase inicial en la redacción del PBOM, ya que recoge el diagnóstico territorial, los criterios de ordenación y las propuestas preliminares que marcarán el desarrollo futuro de la localidad.

La redacción de este avance del PBOM se ha llevado a cabo tras la consulta a las distintas administraciones competentes en las materias vinculadas al plan, así como la realización de encuestas y reuniones tanto con vecinos del municipio como con el equipo de gobierno local.

El consistorio comenzará ahora el proceso de análisis, participación y consulta, abriendo la puerta a la incorporación de nuevas aportaciones tanto institucionales como ciudadanas antes de la redacción del documento definitivo.

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Para ello, el Servicio de Arquitectura y Planeamiento de la Diputación de Málaga ha puesto en marcha una página web específica desde la que se puede consultar el estado de tramitación del PBOM y los documentos que integran el plan. Esta web será accesible desde la página del Ayuntamiento de Cartajima, primer municipio de la provincia en disponer de este servicio digital.