Gastronomía
El Mercado de Quesos de Málaga vuelve el domingo 19 de abril a Coín
Doce queserías malagueñas mostrarán sus mejores productos en el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce
El Mercado Agroalimentario del Guadalhorce volverá el domingo, 19 de abril, en horario de 09.00 a 14.30 horas, a convertirse en escaparate del saber hacer quesero de la provincia.
En esta ocasión, la cita reunirá a 12 queserías malagueñas --Cabraline, El Alcornocal, El Arquillo, El Pastor del Torcal, El Pastor del Valle, El Pinsapo, Flor Bermeja, La Hortelana, La Arriateña, Montes de Málaga, Rey Cabra y Santa María del Cerro-- que presentarán más de cincuenta variedades de quesos de cabra y oveja, han indicado desde la organización.
Todas ellas elaboran sus quesos con un compromiso con la tradición y la identidad del territorio. "El resultado es una colección de quesos que no solo destacan por su calidad, sino también por su reconocimiento en certámenes nacionales e internacionales", han valorado.
El mercado invita, además, a disfrutar de una experiencia completa, como es "pasear entre puestos, conversar con queseros y queseras y descubrir la relación directa entre paisaje y producto. Sin olvidar la posibilidad de adquirir frutas y verduras de temporada, panes artesanos, mieles, aceites y otras elaboraciones locales en el mercado de productores locales, que cada domingo ofrece una propuesta basada en la cercanía, la calidad y el consumo responsable".
El Mercado de Quesos de Málaga es una iniciativa organizada por la Asociación Quesos de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de Coín, y se celebra cada tercer domingo del mes, excepto durante el verano. Por último, han valorado que se trata de "un evento que continúa afianzándose como un punto de encuentro entre productores y público, impulsando el valor del producto local".
- La Semana Santa de Málaga 2026: un 53% más de visitantes y un 8% de aumento en el cortejo de nazarenos
- Los vecinos de Pedregalejo piden al menos 5 metros de paso para los peatones en el nuevo paseo marítimo
- Aviso de la DGT para los conductores malagueños: se enfrentan a multas de 200 euros si no respetan esta nueva señal en la carretera
- Remedios, madre del desahuciado por el IMV en Málaga: 'Mi hijo me alzó la mano y me dijo que me fuera; me echó de casa
- ALBA 85-88 Unicaja: De Berlín, con suspense, a la Final Four de la BCL
- El inicio del CaixaForum Málaga agita a los vecinos: 300 plazas menos de aparcamiento y ninguna alternativa
- Ibon Navarro supera a Plaza y Scariolo y se convierte, con 177, en el entrenador con más victorias en la historia del Unicaja
- Licitadas las obras que convertirán el antiguo colegio María Auxiliadora de El Palo en un espacio cultural