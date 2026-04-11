El Mercado de Quesos de Málaga vuelve el domingo 19 de abril a Coín

El Mercado Agroalimentario del Guadalhorce volverá el domingo, 19 de abril, en horario de 09.00 a 14.30 horas, a convertirse en escaparate del saber hacer quesero de la provincia.

En esta ocasión, la cita reunirá a 12 queserías malagueñas --Cabraline, El Alcornocal, El Arquillo, El Pastor del Torcal, El Pastor del Valle, El Pinsapo, Flor Bermeja, La Hortelana, La Arriateña, Montes de Málaga, Rey Cabra y Santa María del Cerro-- que presentarán más de cincuenta variedades de quesos de cabra y oveja, han indicado desde la organización.

Todas ellas elaboran sus quesos con un compromiso con la tradición y la identidad del territorio. "El resultado es una colección de quesos que no solo destacan por su calidad, sino también por su reconocimiento en certámenes nacionales e internacionales", han valorado.

El mercado invita, además, a disfrutar de una experiencia completa, como es "pasear entre puestos, conversar con queseros y queseras y descubrir la relación directa entre paisaje y producto. Sin olvidar la posibilidad de adquirir frutas y verduras de temporada, panes artesanos, mieles, aceites y otras elaboraciones locales en el mercado de productores locales, que cada domingo ofrece una propuesta basada en la cercanía, la calidad y el consumo responsable".

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El Mercado de Quesos de Málaga es una iniciativa organizada por la Asociación Quesos de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de Coín, y se celebra cada tercer domingo del mes, excepto durante el verano. Por último, han valorado que se trata de "un evento que continúa afianzándose como un punto de encuentro entre productores y público, impulsando el valor del producto local".