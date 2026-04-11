Rincón adjudica la reurbanización de la calle Miró de La Cala

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha adjudicado, por 198.619,88 euros más IVA, la ejecución de las obras de reurbanización de calle Miró, que incluyen el acondicionamiento de las calles Manuel Barrón y Salvador Dalí de La Cala del Moral.

Las obras se harán por tramos. En el tramo 1 de calle Miró (entre la avenida de Pablo Ruiz Picasso y la calle Manuel Barrón) se repondrá y ensanchará la acera sur, se recrecerá la norte, se acondicionará la calzada y se soterrará la red de telecomunicaciones en la acera sur, conectada a la red en la avenida de Pablo Ruiz Picasso.

En el tramo 2 de calle Miró (entre la calle Manuel Barrón hasta el fondo de saco del final de la calle) se reparará la acera , se recrecerá la acera norte, se arreglarán los alcorques, la calzada, y se instalará nuevo alumbrado público.

El proyecto incluye el acondicionamiento de las calles Manuel Barrón y Salvador Dalí en las que se instalarán 24 nuevas unidades de alumbrado público tipo LED y una nueva red de telecomunicaciones subterránea.

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La empresa adjudicataria ha sido Copesol S.L. Las obras durarán unas 8 semanas.