El sistema VioGén mantiene 96 casos activos en Torremolinos

El sistema VioGén de protección a las víctimas de violencia machista, mantiene actualmente 96 casos activos en Torremolinos, con una mujer en riesgo medio y 95 en riesgo bajo con seguimiento por parte del Grupo de Atención y Protección a las Víctimas de Violencia de Género de la Policía Local de Torremolinos.

Así se ha puesto de manifiesto en la Mesa de Trabajo de Coordinación Municipal Interinstitucional y Social contra la Violencia de Género de Torremolinos, que se reúne de forma semestral.

El sistema VioGén, implantado en 2024 en Torremolinos, integra toda la información necesaria para predecir el riesgo y hacer un seguimiento de protección a las víctimas en el territorio nacional y efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas a través del Subsistema de Notificaciones Automatizadas, cuando se detecte alguna incidencia que pueda poner en peligro la integridad de la víctima.

La fiscal delegada contra la Violencia de Género, Flor de Torres, destaca la ardua tarea que supone el tratamiento judicial del acoso y las agresiones sexuales a mujeres. Y ha destacado la importancia del Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género y del Protocolo del Servicio de Centro Crisis 24 horas del Instituto Andaluz de la Mujer para mujeres víctimas de violencia sexual.

La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Remedios Cueto, ha destacado el proyecto piloto de una aplicación que actúa como un escudo antihackeo que repele y previene el acceso sin autorización a fotos o mensajes de las víctimas a través de dispositivos móviles, para combatir la violencia de género.

Centro de Información

El Centro de Información a la Mujer de Torremolinos ha atendido a 155 mujeres en lo que va de año, de las cuales 51 han sido casos nuevos. El departamento de información han prestado 67 atenciones, 33 en el departamento jurídico y 55 en el psicológico.

Por otro lado, en lo que va de año han acudido al Centro de Información de la Mujer 16 mujeres víctimas de malos tratos de las cuales ocho tenían orden de alejamiento el día que fueron atendidas por primera vez en el centro.

Durante la jornada celebrada ayer se informó de la puesta en marcha de la Escuela de Mujeres, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Bienestar Social de Torremolinos con el objetivo de crear un espacio de encuentro para mujeres residentes en el municipio donde tratar temas de interés tales como el cuidado emocional, la salud y bienestar o la conciliación.

Delitos de Odio

En la jornada de ayer también se hizo referencia a la nueva Mesa de Coordinación Local contra los Delitos de Odio que tuvo su primera reunión el pasado 19 de diciembre y en la que se llevó a cabo un primer análisis de la situación de esta problemática, en la que se detectaron aspectos relevantes como la infradenuncia, por miedo o desconocimiento, la falta de formación y sensibilización o la existencia de prejuicios y estereotipos que derivan en discriminación, además de la vulnerabilidad de ciertos colectivos.

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Asimismo, en esta nueva mesa de trabajo, se asume el compromiso de trabajar de forma coordinada, para impulsar la formación y la sensibilización así como la mejora en la atención a las víctimas de este tipo de delitos.