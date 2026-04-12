Turismo
Benalauría presenta su nueva página web de turismo
El portal digital permitirá disponer de toda la información turística de esta localidad, de 460 habitantes, de una forma rápida y sencilla
El pasado sábado el salón de actos El Pico de Benalauría acogió la presentación de la nueva página web de turismo de la localidad, www.benalauriaturismo.com, una herramienta con la que se pretende contribuir a impulsar el turismo como motor de desarrollo del municipio, potenciando la visibilidad y la promoción de Benalauría, su entorno y sus pedanías: Siete Pilas, Las Canchas y Las Vegas.
Se trata de un portal cercano, con un diseño visual e intuitivo, que se estructura incluyendo diferentes aspectos del municipio como patrimonio, naturaleza, senderos, gastronomía, fiestas, comercios, equipamientos o alojamientos rurales. En este punto, se ha destacado la participación activa de numerosos vecinos y vecinas a la hora de ofrecer información y aportar contenidos para crear la página web.
www.benalauriaturismo.com está dirigida tanto a los visitantes que se encuentren en Benalauría como a todas aquellas personas que se planteen disfrutar de unos días de auténtica escapada rural descubriendo el municipio y su maravilloso entorno natural, que se extiende en pleno corazón de los valles del Genal y del Guadiaro.
La web ha sido diseñada tanto en versión móvil como en versión de escritorio, por lo que puede visualizarse desde cualquier tipo de dispositivo. La nueva página web de turismo del municipio de Benalauría ha sido realizada por Andalucía Live, una empresa especializada en el sector del diseño y la comunicación digital.
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