Los escolares de Archidona descubren la cocina saludable

Alumnos de quinto de primaria de Archidona participan en el taller de educación culinaria y alimentación saludable en las instalaciones del Hotel Escuela Convento Santo Domingo.

Esta iniciativa formativa, que se desarrolla bajo el título «Cocinando en la Escuela», se extenderá hasta el próximo 21 de abril de 2026, ofreciendo a los menores un contacto directo con el entorno profesional de la hostelería.

El programa busca fomentar hábitos alimenticios sanos desde edades tempranas, integrando el aprendizaje técnico entre fogones con conceptos nutricionales básicos.

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En la actividad colaboran diversas entidades locales, incluyendo pescaderías y fruterías del municipio, reforzando el vínculo entre la producción de cercanía y la gastronomía del ámbito educativo.