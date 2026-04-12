Educación
Los escolares de Archidona descubren la cocina saludable
Los alumnos participan en el taller de educación culinaria y comida saludable
amanda pinto
Alumnos de quinto de primaria de Archidona participan en el taller de educación culinaria y alimentación saludable en las instalaciones del Hotel Escuela Convento Santo Domingo.
Esta iniciativa formativa, que se desarrolla bajo el título «Cocinando en la Escuela», se extenderá hasta el próximo 21 de abril de 2026, ofreciendo a los menores un contacto directo con el entorno profesional de la hostelería.
El programa busca fomentar hábitos alimenticios sanos desde edades tempranas, integrando el aprendizaje técnico entre fogones con conceptos nutricionales básicos.
En la actividad colaboran diversas entidades locales, incluyendo pescaderías y fruterías del municipio, reforzando el vínculo entre la producción de cercanía y la gastronomía del ámbito educativo.
- La capa de la UMA aplicada sobre el pavimento pone fin a los resbalones y permite retirar la cera en tiempo récord
- Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa
- La Semana Santa de Málaga 2026: un 53% más de visitantes y un 8% de aumento en el cortejo de nazarenos
- El metro de Málaga avanza en su prolongación al futuro Hospital Virgen de la Esperanza: obras en calle Hilera
- Luis García, entrenador de la UD Las Palmas: 'Es un partido muy importante contra el Málaga CF, pero no definitivo
- El declive del comercio tradicional en la calle Pelayo: la transformación de Málaga hacia un entorno más turístico
- La Policía Local de Málaga devuelve una cartera con 1.332,50 euros hallada por dos estudiantes
- El tiempo en Málaga este fin de semana: lluvias, viento y aviso amarillo