Concesión pública
El Torcal ampliará la capacidad de su aparcamiento
El Grupo ISP se encargará de la gestión del centro de visitantes del paraje natural
La empresa Grupo ISP (Iniciativas Sociales Productivas) ha resultado adjudicataria del contrato para la gestión del Centro de Visitantes Torcal Alto, en el paraje natural de El Torcal de Antequera. La adjudicación ha sido resuelta por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, mediante un contrato de concesión de servicios valorado en 2,67 millones de euros.
Con este acuerdo, Grupo ISP asume la gestión integral de un equipamiento que recibe más de 200.000 visitantes al año y que constituye uno de los principales referentes del turismo natural en Andalucía.
El contrato contempla la gestión de los servicios de atención al visitante, la información e interpretación ambiental, y el desarrollo de actividades vinculadas al uso público del espacio. La compañía también gestionará el ecomuseo y la sala de audiovisuales del enclave, donde tiene previsto organizar eventos y formaciones ligadas al aula de naturaleza.
Grupo ISP cuenta con experiencia acreditada en la gestión de espacios naturales en Andalucía. La empresa opera en el Parque Natural de Doñana, donde gestiona cuatro puntos de información y un área recreativa, y lleva las riendas del camping Tajo Rodillo en el Parque Natural Sierra de Grazalema. Su director general, José Antonio Camúñez, la define como el principal concesionario de la Junta de Andalucía en el área de Medio Ambiente.
Mejoras previstas
La llegada de Grupo ISP al Torcal traerá cambios concretos en el Centro de Visitantes Torcal Alto. La compañía ampliará las plazas de aparcamiento hasta en un 20% respecto a la oferta actual e implantará un sistema digitalizado de gestión del parking.
El objetivo es que El Torcal y Antequera establezcan sinergias y puedan participar conjuntamente en ferias y encuentros del sector turístico.
Integración
La gestión de Grupo ISP estará vinculada al calendario de celebraciones deportivas, concentraciones automovilísticas y efemérides de la zona, con el objetivo de convertir el espacio en un enclave dinámico ligado al territorio. La empresa también desarrollará un programa de visitas adaptadas a distintos perfiles de público, con propuestas de turismo activo, deportivo y de naturaleza.
Asimismo, la compañía ha anunciado su intención de colaborar con las empresas locales: artesanos, hosteleros, agentes turísticos y operadores de transporte del municipio.
Así, la adjudicación del Centro de Visitantes Torcal Alto refuerza el posicionamiento de Grupo ISP en la gestión de equipamientos públicos y espacios naturales en Andalucía, y supone la creación de empleo local en el municipio de Antequera.
«Estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto que nos permitirá crear empleos locales de calidad y trabajar en un municipio con un gran potencial de crecimiento como es Antequera», han destacado.
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