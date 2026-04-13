Alhaurín de la Torre adjudica la enajenación de una parcela para construir 52 VPO

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha adjudicado la enajenación de una parcela de uso residencial para la venta y/o alquiler de viviendas protegidas a la sociedad mercantil Actuaciones Urbanísticas Santa Clara por un precio de 602.000 euros más impuestos.

Se trata de la única empresa que se presentó al concurso público convocado en enero y que introducía novedades respecto al que se publicó el pasado verano y quedó finalmente desierto.

La principal era el aumento de la altura para dar lugar "una edificación más compacta", sin incrementar la edificabilidad total pero redistribuyendo los metros construidos para posibilitar un mayor número de viviendas y atraer a más inversores.

Viviendas

La adjudicataria platea que el inmueble albergará 52 viviendas, que se construirán en un solar de la barriada de Torrealquería.

El Ayuntamiento afirma que el contrato se ha adjudicado y cuenta con el informe técnico que comprueba que el anteproyecto se ajusta a lo establecido en el pliego de condiciones. No obstante, ahora se tramitará un estudio de detalle más pormenorizado de la volumetría de la actuación propuesta y previo a la concesión de la licencia.

Planta baja +3

El edificio propuesto tendrá planta baja + 2 + ático, estando el ático retranqueado a la calle Sierra Blanca. El inmueble levantará con dos volúmenes simétricos y situados en los extremos de la parcela, dejando en medio una calle de circulación para el acceso a las viviendas y al aparcamiento.

El bloque, en forma de H, será similar a los existentes en las parcelas cercanas, con un total de 52 viviendas (26 en cada lado), de uno, dos y tres dormitorios, además de estudios.

En total tendrá 4.140 metros cuadrados sobre un solar de 2.190,83 metros. La memoria constructiva recoge una posible ejecución industrializada y el uso de hormigones estructurales prefabricados, lo que garantiza la solidez de la construcción mejora el mantenimiento y agilizar las obras de construcción.

Convocatorias

El Ayuntamiento explica que primero licitó un concurso para la transmisión onerosa de esta parcela para la construcción de viviendas protegidas en régimen de alquiler, que quedó desierto.

Luego modificó el pliego para enajenar la parcela y destinar las viviendas a venta y alquiler. En este caso, pese a que se presentó una oferta, la mesa de contratación la excluyó porque incumplía las condiciones publicadas. Ahora, tras modificar otra vez el pliego para optimizar costes y atraer a los inversores, se ha adjudicado.

Necesidades

El alcalde de Alhaurín, Joaquín Villanova (PP), ordenó incorporar a la memoria del contrato la necesidad de "atender la demanda de los sectores de la población con menor poder adquisitivo o mayores necesidades" como consecuencia del "encarecimiento del suelo, la falta de construcción de viviendas y el aumento del precio del alquiler".

Las viviendas deberán estar sujetas al régimen público recogido en el Decreto 91/2020 de 30 de junio por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de Andalucía 2020-2030 (Plan Vive 20-30). Podrán ser viviendas protegidas de régimen general y/o especial.

Una vez formalizado, el adjudicatario deberá presentar los correspondientes estudio de detalle, proyecto básico y proyecto de ejecución en un plazo máximo de siete meses. El plazo máximo de ejecución de las obras es de 18 meses desde la concesión de la licencia municipal. El plazo de garantía será de 1 año a contar desde la entrega de las viviendas finalizadas a los usuarios.

400 viviendas

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre aprobó en el último pleno ordinario un expediente de modificación de créditos para destinar 700.000 euros del Presupuesto municipal a la adquisición de suelo para la construcción de viviendas protegidas, en Torrealquería.

Todo ello tras el acuerdo alcanzado por el alcalde con los propietarios del suelo y el SAREB (la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, propiedad del Estado en un 51%) que va a permitir la construcción de más de 400 VPO en el sector del Ensanche de Torrealquería, cuyo desarrollo llevaba 20 años paralizado.

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Inscribirse como demandante de vivienda protegida en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se puede hacer 'on line’ a través del siguiente enlace: https://vivienda.alhaurindelatorre.es/