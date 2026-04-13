El grupo Calle Marién será el encargado de abrir el Trebufestival 2026, una cita que este año celebrará su XVII edición durante los días 24, 25 y 26 de abril y que a lo largo de su trayectoria ha logrado convertirse en un auténtico referente cultural de la provincia de Cádiz y de Andalucía. Calle Marién fue elegida el pasado año banda ganadora del festival de entre más de 50 grupos participantes de diferentes puntos de España.

Los orígenes de Calle Marién se encuentran en el municipio de Cañete la Real y se remontan hasta el año 2015, cuando Chema Bascoy (piano y coros) y Claudio Orozco (voz principal) crearon el grupo Transbordo en Bobadilla, una iniciativa efímera en homenaje a un amigo fallecido.

Después siguieron haciendo música juntos y comenzó a germinar la semilla de Calle Marién al sumarse al proyecto Antonio Baca (bajo), Arturo Triviño (guitarra española y coros) y Alba Marín (flauta travesera y coros). Más recientemente se han incorporado Jesús Urda (percusión) y Gabriel Kisfaludy (acordeón).

Las composiciones musicales propias de Calle Marién están inspiradas en lo que ocurre a su alrededor, en el entorno, la naturaleza y la vida en los pueblos. En este sentido, Arturo Triviño define el estilo musical del grupo «como un árbol injertado en el que el tronco es la propia amistad y la relación entre los componentes; cada uno de los múltiples injertos los diferentes géneros que influencia a la banda como la rumba, la música cubana, el funk, el rock andaluz o el reggae; y las raíces el sólido arraigo del grupo con el territorio». Según Claudio Orozco, «el hecho de no encasillarnos en un único estilo musical nos aporta mayor libertad creativa».

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Calle Marién prepara ya su concierto en el Trebujenafest 2026, que abrirá las actuaciones el viernes 24 de abril a las 10 de la noche en el escenario principal. Esta cita ya consolidada convierte a Trebujena en el epicentro de la cultura urbana, el arte y la música en directo.