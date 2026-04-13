Llegan las ayudas LEADER a la comarca de Antequera

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Antequera inicia este lunes, 13 de abril, una ronda de presentaciones en siete municipios de la comarca para informar sobre las subvenciones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027. Las sesiones se celebrarán hasta este jueves, 16 de abril, y están abiertas a empresas, autónomos, ayuntamientos y entidades sociales.

Las ayudas, cofinanciadas por la Unión Europea a través del programa LEADER, se articularán en tres líneas de subvención gestionadas por el GDR: desarrollo del sector agrario y forestal, diversificación de la economía rural, y conservación del medio rural y mejora de la calidad de vida. La cuantía máxima por proyecto es de 200.000 euros.

La ronda arranca este lunes, 13 de abril, en la Biblioteca Municipal de San Zoilo de Antequera, a las 18.00 horas. El martes, 14 de abril, habrá dos sesiones: a las 18.00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alameda y a las 20.00 horas en el Consistorio de Mollina.

El miércoles, 15 de abril, las presentaciones continuarán a las 18.00 horas en la Casa de la Cultura de Fuente de Piedra y a las 20.00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Humilladero.

La ronda concluirá el jueves, 16 de abril, con dos citas: una a las 18.00 en el salón de actos del Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción y otra a las 20.00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Casabermeja.

Se aprobarán por orden de entrada

Durante las sesiones, el GDR Antequera detallará las condiciones del nuevo plan. El cambio más relevante respecto al marco anterior es el sistema de concurrencia no competitiva: las solicitudes no se valorarán entre sí, sino que se aprobarán por orden de entrada, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Esto implica que los fondos disponibles pueden agotarse antes de que se cierre el plazo.

La gerente de la entidad, María Luisa Olmedo, advierte de este riesgo de forma directa: la disponibilidad de fondos públicos aprobados para este programa es inferior a la de convocatorias anteriores. Su recomendación es preparar la documentación con antelación para presentarla en el momento en que se abra la ventanilla.

El GDR ofrece tres líneas de ayuda: modernización de explotaciones agrarias y empresas agroalimentarias (Línea 1); diversificación económica rural para empresas y autónomos de cualquier sector (Línea 2); y conservación del medio rural y mejora de servicios básicos orientada a ayuntamientos y entidades sociales (Línea 3).

El PEPAC 2023-2027 contempla una única convocatoria. Olmedo apunta a mayo como fecha probable de apertura, aunque precisa que no hay una fecha concreta confirmada. Las bases reguladoras han sido aprobadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

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Quienes no puedan asistir a las sesiones presenciales pueden contactar con el GDR Antequera a través de su página web www.antequeracom.com o por teléfono en el número 952 74 16 50.