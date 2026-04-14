Infraestructuras
Alhaurín de la Torre pide al Gobierno que impulse la presa de Cerro Blanco
La corporación municipal afirma que la infraestructura permitiría regular el caudal del río Grande, prevenir inundaciones y periodos de sequía, y garantizaría el suministro para consumo humano y agrícola
El pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado una moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular para instar al Gobierno central a impulsar la ejecución de la presa de Cerro Blanco, una infraestructura que considera "estratégica" para la comarca del Guadalhorce.
La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Con Andalucía.
La iniciativa parte de necesidad de dar una respuesta estructural a los problemas hídricos que sufre el territorio, marcado por episodios recurrentes de inundaciones y periodos prolongados de sequía, sobre todo después de los daños ocasionados nuevamente por el desbordamiento del río Grande, que se llevó por delante un puente a la altura de Coín, entre otros múltiples daños tras el tren de borrascas que azotó la provincia entre finales del pasado año y principios de este.
Regulación
El grupo municipal del PP explica que la presa, que almacenaría entre 60 y 80 hm³, permitiría regular los caudales del río Grande, reducir el riesgo de avenidas y aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, contribuyendo a garantizar el suministro tanto para consumo humano como para usos agrícolas y ganaderos.
El acuerdo plenario insta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a priorizar este proyecto, que en los años 90 ya fue declarado de interés general por el Gobierno central pero que hasta ahora nunca se ha ejecutado.
Por ello, el Consistorio pide al Ministerio que establezca un cronograma con plazos y financiación. Y añade que su desarrollo debe respetar la normativa medioambiental y a la conservación de los ecosistemas fluviales.
Disputa
La reivindicación de la construcción de esta presa a raíz de los múltiples daños ocasionados por las sucesivas borrascas volvió a enfrentar a principios de año al Gobierno andaluz y el Gobierno central acerca de cuál de las dos debía sufragar los costes.
No obstante, la Junta de Andalucía anunció su disposición para contribuir en la financiación de esta infraestructura y anunció en febrero que ultima la licitación de las posibles alternativas.
Y los tres principales partidos aprobaron en la Diputación de Málaga instar al Gobierno central a impulsar dicha obra.
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