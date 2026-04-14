Se derrumba parte de una torre de la Alcazaba de Ronda por efecto de las lluvias

Una parte de la torre circular oeste de la Alcazaba de Ronda se ha derrumbado por las intensas lluvias recientes, por lo que el Ayuntamiento ha trasladado a la Fundación Moctezuma, propietaria del recinto, la necesidad de frenar el deterioro de esos restos.

Técnicos municipales consideran que las precipitaciones han propiciado el colapso de estos vestigios árabes, probablemente datados en el siglo XIV, aunque sus orígenes pueden remontarse al siglo XI, que forman parte de las murallas de la ciudad y han urgido a actuar para evitar nuevas pérdidas en este patrimonio.

El Consistorio de Ronda ha mostrado su preocupación por el estado de conservación de los restos de esa fortificación, ubicados en el recinto del antiguo colegio El Castillo.

La Delegación Municipal de Patrimonio Histórico y Cultural ha emitido un informe donde se explica que las abundantes lluvias han propiciado el derrumbe, que pudo haberse producido entre el 9 y el 11 de abril.

Un ciudadano advirtió del colapso el 12 de abril y los técnicos municipales lo verificaron este lunes.

"Tras la inspección ocular del colapso, se observa pérdida de material constructivo, tanto en el alma de la torre circular, como de parte del revestimiento externo de la misma, de mampostería de piedra; lo que afecta a su estabilidad y a la cohesión de su fábrica, muy acentuada por la acumulación y filtración de abundante agua de lluvia", se indica en el dictamen.

Más de mil litros de agua por metro cuadrado

Añade que durante el año hidrológico se registraron más de 1.000 litros de agua por metro cuadrado, "lo que ha favorecido, sin duda, la precipitación parcial de la torre".

El colapso total de esta torre no se habría producido "debido a que ésta se apoya directamente sobre la roca base del terreno, donde se yergue", señala.

Se explica que en esta torre se advierten dos fases constructivas diferentes: la primera de origen andalusí y la segunda de época moderna, "no pudiéndose determinar con exactitud si se trata de un recrecimiento de época cristiana o incluso posterior, vinculada a la ocupación francesa".

Evitar la ruina total

El informe plantea actuar en la torre y aledaños "para evitar lesiones que pudieran ocasionar a corto plazo la ruina total de este sector defensivo de las murallas urbanas" y afirma que "el colapso parcial del alma de la torre provoca que el deterioro superficial de las fábricas de mampostería continúe avanzando mediante pérdidas de material" por su desprotección ante agentes climatológicos.

Advierte de que "este punto desguarnecido incidirá negativamente sobre el núcleo de la estructura por los citados agentes ambientales, lo que provocará, si no se actúa con prontitud, la aparición de nuevas patologías o precipitando el desarrollo de otras aún incipientes".

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El Ayuntamiento trasladará además a la delegación provincial de Cultura de la Junta de Andalucía una orden de ejecución para que se revise el estado de estos restos, ya que se sitúan en el conjunto histórico de Ronda, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).