Archidona celebra este fin de semana la 33 edición de la Feria del Perro que reunirá más de 1.000 canes de más de 80 razas

Archidona celebra este fin de semana la 33 edición de la Feria del Perro, uno de los eventos relacionados con el mundo canino, y especialmente el de caza, más importantes del país.

El recinto ferial y la plaza Ochavada serán los enclaves donde se celebrarán más de medio centenar de actividades previstas los días 17, 18 y 19 de abril.

La participación será uno de los grandes hitos de este año, con más de mil ejemplares inscritos en las distintas actividades, entre exposiciones, concursos y muestras de rehalas.

La feria se ha consolidado como una cita imprescindible y como prueba clasificatoria para el Campeonato de España en los certámenes de morfología canina organizados por la Sociedad Canina Costa del Sol.

Más de un millar de ejemplares participarán en la Feria del Perro del Archidona. / L.O.

Conferencias y exhibiciones

El programa incluye conferencias de de expertos sobre razas como ratonero bodeguero, perro de aguas, presa canario y el podenco andaluz, "raza autóctona por cuyo conocimiento y puesta en valor ha trabajado tanto esta feria desde sus inicios", según ha explicado el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, durante la presentación del evento.

Entre las actividades habrá exhibiciones de alto nivel, con la participación de la unidad canina de la Policía Nacional de Málaga, o la exhibición agility para niños y como novedad, la presencia de la Unidad Canina de la Guardia Civil.

Además, el sábado 18 de abril se celebrará una prueba puntuable de la Liga de Podencos organizada por la Federación Andaluza de Caza, junto a demostraciones de obediencia y cobro.

Para todos los públicos

El programa incluye también talleres de educación canina y de adiestramiento de perros de caza, talleres interactivos con perros, exhibiciones como de cobro en agua, de buceo de perro de agua, de perros de rastro, de trabajo en madriguera con hurones, una carrera popular junto con las mascotas, desfiles exposición y compra venta de perros de caza.

A parte, también habrá actividades dirigidas a los niños como tiro con arco o manualidades. Como principal novedad, esta edición incorporará la concesión del Certificado de Aptitud al Campeonato (CAC) para los perros de muestra del grupo siete, un requisito clave para alcanzar el título de campeón nacional de belleza.

Más allá del ámbito deportivo, la feria se posiciona como un importante motor económico, con la presencia de decenas de expositores especializados del sector.

Archi de oro

El broche final llegará en la emblemática plaza Ochavada, donde se celebrará la tradicional entrega del prestigioso galardón ‘Archi de Oro’ para perros campeones de todas las razas.

En este entorno único, competirán los mejores ejemplares de cada categoría para poner el cierre a una edición que promete ser histórica.

Una cita referente a nivel nacional

Francisco Salado ha definido este encuentro como "auténtico referente que se convertirá un año más en el mayor escaparate nacional del perro de caza y en un punto de encuentro para todos los amantes de los animales".

Noticias relacionadas

El alcalde de Archidona, Manuel Almohalla, ha destacado que las actividades son para toda la familia, y que la semana previa y posterior a la feria también se realizan actividades educativas tanto en residencia de mayores como en colegios para divulgar sobre el adiestramiento y obediencia, valores que se inculcan desde la feria.